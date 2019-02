Die Welt verneigt sich vor Bruno Ganz

Der Schweizer Schauspieler Bruno Ganz ist im Alter von 77 Jahren in der Nacht auf Samstag gestorben. Er galt als einer der einflussreichsten Theater- und Filmdarsteller im deutschsprachigen Raum. Für die «Frankfurter Allgemeine Zeitung» war er «der grösste Schauspieler unserer Tage». Dementsprechend gross ist die Trauer in den sozialen Medien.

Ganz wurde dem Weltpublikum durch seine prägende Rolle als Adolf Hitler in «Der Untergang» (2004) bekannt. Dafür erhielt er den Bayrischen Filmpreis als bester Darsteller. Auf diese Rolle nimmt auch ein Twitterer Bezug, wenn er schreibt:

Die Szene, in der Ganz als Hitler zittrig seine Brille ablegt und alle Generäle ausser vier aus dem Raum schickt, um in einem Wutanfall auszubrechen, ist legendär.

Andere bezeichnen Ganz als «Giganten» der deutschsprachigen Schauspielerei.

Ins selbe Horn stösst der deutsche SPD-Politiker Thomas Oppermann:

Aber auch seine anderen Filme haben in der Twitter-Gemeinde Spuren hinterlassen.

Im Film «Heidi» (2015) spielte Bruno Ganz den Alpöhi.

Und in Wim Wenders Film «Der Himmel über Berlin» (1987) mimte Ganz den Engel Damiel.

RIP Bruno Ganz, who was one of the finest actors in German / European / World cinema. It feels particularly appropriate to highlight his performance as the immortal angel Damiel who watches over the people of Berlin in Wim Wenders' Wings of Desire. pic.twitter.com/nfcxkt8fId