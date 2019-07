«Hoffen, dass Patrouille Suisse den Flug nachholt»

Peinliches Missgeschick bei der Patrouille Suisse: Nach der Kranzniederlegung und der Festrede von Luftwaffenkommandant Bernhard Müller war am Samstag um 11 Uhr ein Überflug der Fliegerstaffel zu Ehren des Flugpioniers Oskar Bider in Langenbruck BL geplant. Doch die Patrouille Suisse irrte sich im Ort – sie flog fälschlicherweise über Mümliswil, wo ein Jodlerfest stattfand. Die beiden Orte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt, weshalb die Staffel von Langenbruck aus immerhin kurz zu sehen war.

Flugpionier Oskar Bider

Der 1892 geborene Oskar Bider war der Gründer der Schweizer Luftwaffe. Er wurde bekannt mit seiner fliegerischen Alpenüberquerung (1913) oder dem Nonstop-Flug Paris-Bern (1913). Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs bildete er die erstmals neu gebildete Fliegertruppe, bei der er Chefpilot war. Im Jahr 1919 umrundete er erstmals im Flugzeug die Schweiz. Sein tödlicher Unfall am 7. Juli desselben Jahres erschütterte die Schweiz: Der junge Pilot startete nach einer durchzechten Nacht vom Militärflugplatz Dübendorf. Er wollte mit einer Akrobatikshow unterhalten. Nach zehn Minuten geriet er ins Trudeln und stürzte ab.

Der 1892 geborene Oskar Bider war der Gründer der Schweizer Luftwaffe. Er wurde bekannt mit seiner fliegerischen Alpenüberquerung (1913) oder dem Nonstop-Flug Paris-Bern (1913). Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs bildete er die erstmals neu gebildete Fliegertruppe, bei der er Chefpilot war. Im Jahr 1919 umrundete er erstmals im Flugzeug die Schweiz. Sein tödlicher Unfall am 7. Juli desselben Jahres erschütterte die Schweiz: Der junge Pilot startete nach einer durchzechten Nacht vom Militärflugplatz Dübendorf. Er wollte mit einer Akrobatikshow unterhalten. Nach zehn Minuten geriet er ins Trudeln und stürzte ab.

«Der Leader der Patrouille Suisse sah im Anflug das grosse Festareal mit Festzelt in Mümliswil – die Patrouille Suisse überflog dieses Gelände», erklärt Armee-Sprecher Daniel Reist die «unglücklichen Umstände».

Enttäuschung bei den Besuchern war gross

Kein Verständnis für den Fauxpas hat Silvia Kamber, OK-Präsidentin des Anlasses und Gemeinderätin von Langenbruck. «Man sollte denken, dass Flugprofis das richtige Dorf ansteuern können, auch wenn gleichzeitig an beiden Orten ein Fest stattfindet.» Die Enttäuschung bei den Besuchern sei riesig gewesen. «Wir haben aber das Beste daraus gemacht und trotzdem weiter gefeiert.»

Doppelt ärgerlich sei nun, dass die Gemeinde für die Vorführung eigens eine teure Versicherung abgeschlossen habe, sagt Kamber. Auf der Webseite des Bundes heisst es: «Der Veranstalter hat sich bei einer für diesen Geschäftszweig in der Schweiz zugelassenen Versicherungsgesellschaft für die Folgen der sich aus der Vorführung und dem damit verbundenen Training ergebenden Haftpflicht des Bundes versichern zu lassen.» Die Versicherungssumme für die Patrouille Suisse beträgt 50 Millionen Franken.

Gemeinde hofft auf Nachholung des Überflugs

Wegen der teuren Versicherungsprämie fordert nun Silvia Kamber die Patrouille Suisse dazu auf, den Überflug über Langenbruck nachzuholen. Man sei nun daran, Gespräche zu führen. Kamber ist zuversichtlich, dass man mit der Armee eine Lösung finden wird.

Armeesprecher Daniel Reist bietet dafür Hand: «Ich kann versichern, dass sich die Luftwaffe in dieser Sache kulant zeigen wird.» Die Details würden in den kommenden Tagen geregelt.

Patrouille-Suisse-Fanclub sieht keinen Imageschaden

Die Panne beschäftigt auch den Fanclub der Patrouille Suisse. «So etwas ist natürlich peinlich», sagt Sprecher Roland Studer. In seiner 30-jährigen Karriere bei der Luftwaffe ist ihm kein vergleichbarer Fall untergekommen. Ein Imageschaden sei dies aber nicht. «Das Malheur relativiert sich, wenn man berücksichtigt, dass es sich nicht um eine Vorführung sondern einen Überflug gehandelt hat», so Studer.

Dort müssten die Piloten nämlich ohne Bodenunterstützung navigieren, was in diesem Gelände und mit der veralteten Technik nicht einfach sei. Was wohl der Flugzeugpionier Oskar Bider zur Panne gesagt hätte? Studer: «Zwei Punkte: Lernt zu navigieren und kauft neue Flugzeuge.»



Aus der Entfernung sahen die Langenbrucker die Patrouille Suisse beim Überflug über Mümliswil.