«Homeoffice – wo möglich – beibehalten»

Sehnsüchtig schaut die Schweizer Bevölkerung auf den 26. April: Der Bundesrat stellte in Aussicht, dass ab dann eine Lockerung des Lockdowns folgen könnte. Wie diese aussehen könnte, skizziert die Denkfabrik Avenir Suisse in einer neuen Publikation. Die Idee: eine stufenweise Wiedereröffnung.

Der Corona-Exit-Fahrplan des liberalen Thinktanks fokussiert auf sechs Bereiche, unter anderem auf die Wirtschaft, die Digitalisierung und die Politik. Welch enorme Auswirkungen der Lockdown bisher auf die Wirtschaft hatte, zeigen folgende Beispiele aus der Publikation: Die Arbeitslosigkeit ist allein im März von 2,5 Prozent auf 2,9 Prozent gestiegen. Pro Werktag erhöht sich die Zahl registrierter Arbeitsloser um 1900 Personen. Damit die Wirtschaft sich so rasch wie möglich wieder erholt, empfiehlt Avenir Suisse:

«Jegliche betrieblichen Aktivitäten, die im Einklang mit den BAG-Hygieneregeln sind, sollten generell als erlaubt gelten.»

Der Homeoffice-Graben

Gleichzeitig gibt die Denkfabrik die Empfehlung ab, dass «für alle Aktivitäten, für die Arbeiten im Homeoffice möglich ist, auf freiwilliger Basis vorderhand auf die Rückkehr zum Normalbetrieb verzichtet werden sollte.»

Allerdings sei Homeoffice nur in wenigen Branchen für den Grossteil der Beschäftigten möglich. Die Denkfabrik hält fest: «In der Kredit- und Versicherungsbranche und in der IT ist das Arbeiten im Homeoffice für einen Grossteil der Erwerbstätigen gut möglich. In der Landwirtschaft und dem Gastgewerbe können nur wenige Beschäftigte ihren Beruf im Homeoffice ausüben.»

Auch im Gesundheits- und Sozialwesen, im Baugewerbe und im Verkehr und der Lagerei ist Homeoffice eher schwierig. «Wenn der Beruf oder die Branche direkten Kundenkontakt face-to-face benötigt, kann nicht einfach Homeoffice angeordnet werden. Andere Alternativen müssen gesucht werden», sagt Arbeitspsychologin Nicola Jacobshagen

In der folgenden Abbildung ist der Homeoffice-Graben klar erkennbar:



Förderung der digitalen Transformation

Doch digitale Aktivitäten – wie etwa Homeoffice – seien auf eine funktionierende und leistungsfähige Infrastruktur im Hintergrund angewiesen. Hier sieht Avenir Suisse sowohl auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene als auch bei staatsnahen Betrieben Handlungsbedarf. Gerade zu Beginn des Lockdowns – als viele Unternehmen auf Homeoffice umstellten – ist in der Schweiz auch das Telekom-Netz der Swisscom an den Anschlag geraten. Zwar sei die Situation mittlerweile entschärft, doch die Netze seien weiterhin stark ausgelastet. In dem Corona-Exit-Fahrplan heisst es deshalb: «Dies zeigt, dass auch in Zukunft der Netzausbau Priorität haben muss. Die Bundesbehörden sollten gerade bei den Ausführungsbestimmungen zum neuen Mobilfunkstandard 5G klare Rahmenbedingungen schaffen. Ohne solche Leitplanken des Bundes kann die neue Technologie nur verzögert eingeführt werden.»

Auch politische Aktivitäten sollten laut Avenir Suisse durch die digitale Transformation erfasst werden, E-Voting wird empfohlen: «Die Suspendierung der Volksabstimmung vom 17. Mai 2020 durch den Bundesrat zeigt eindrücklich, welche Bedeutung E-Voting für eine funktionierende direkte Demokratie haben könnte.»

