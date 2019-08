«Ich bin 24 und mein Freund ist 60»

Die erste Begegnung



Paare mit grossem Altersunterschied

In westlichen Ländern weisen weniger als zehn Prozent der Paare einen Altersunterschied von zehn oder mehr Jahren auf. Was von der Norm abweicht, irritiert viele. Zwei Paare erzählen über ihre Beziehung und eine Expertin kommt zu Wort.



- Michelle (24) und Hans (60)

- Romina (33) und Simon (22)

- Das sagt die Paarberaterin

«Ich war allein auf einer Bergwanderung im Wallis, als ich ihn traf. Er war gerade mit Stativ und Fotokamera beschäftigt. Und da ich mir per Zufall gerade das gleiche Modell zugelegt hatte, fragte ich ihn nach ein paar Tipps zu den Kameraeinstellungen. Wenig später traf ich ihn ein zweites Mal in der nahen SAC-Hütte, wo er übernachtete, und wir unterhielten uns eine Weile. Mir gefiel der Mann sofort und ich wollte ihn kennen lernen. Er war am Anfang ziemlich distanziert und fragte sich wohl: Was will eine so junge Frau von mir?»

Hans: «Ein Kollege und ich waren zum Fotografieren auf einer Wanderung, als mich Michelle ansprach. Sie war neugierig und interessierte sich vor allem für das Technische. Ich merkte, dass das Interesse echt war, und freute mich. Ich dachte mir aber nicht so viel dabei, man lernt ja viele Leute kennen im Leben. Ich glaube, sie hatte sich da schon mehr Gedanken gemacht, und schlug dann vor, dass wir uns wiedersehen.»



Fotos: Tarek El Sayed

Liebe

Michelle: «Er brauchte fast ein halbes Jahr, bis er sich so richtig auf mich einliess. Ich liebe ihn über alles. Wir führen eine glückliche Beziehung mit Hochs und Tiefs, natürlich kann es wie in jeder Partnerschaft auch mal Meinungsverschiedenheiten geben. Manchmal werde ich auf das Thema Sex angesprochen. Da möchte ich meine Mutter zitieren, die immer sagt: Mit alten Pfannen lernt man kochen. Und das ist wirklich so! Ich komme voll auf meine Kosten.»



Hans: «Ich bin grundsätzlich eher zurückhaltend, fast übervorsichtig gegenüber Frauen. Gerade in der heutigen Zeit. Es könnte ja sein, dass mir eine jüngere Frau eine Falle stellen will. Geht es ihr ums Geld oder wirklich um eine ehrliche Beziehung? Deshalb brauchte ich eine gewisse Zeit, bis ich Vertrauen fasste und spürte, dass Michelle es ernst meinte mit mir. Sie führte mich bald bei ihrer Familie ein, was mir dabei half, meine Vorsicht abzulegen. Und als wir erstmals ein Wochenende zusammen verbrachten, entstand ganz natürlich auch die sexuelle Beziehung.»

Erfahrung und Jugendlichkeit

Michelle: «Jeder Mensch hat sein Beuteschema. Und meines ist ältere Männer mit Falten und grauen Haaren. Mit Gleichaltrigen kann ich nicht viel anfangen. Sie sind für mich Kumpels oder Freunde, aber eine Beziehung mit einem Mann in meinem Alter hatte ich noch nie und kann es mir auch nicht vorstellen. Mich fasziniert die Lebenserfahrung eines älteren Mannes, das Allgemeinwissen, die Belesenheit und auch die Sicherheit.»



Hans: «Ich war bis 2009 20 Jahre lang mit einer gleichaltrigen Frau zusammen, davon 18 Jahre verheiratet. Nach der Scheidung war ich drei, vier Jahre lang ohne Beziehung, danach gab es mit verschiedenen Frauen aus allen Altersgruppen über 30 Ad-hoc-Beziehungen. Dass ich jetzt eine so junge Freundin habe, ist eigentlich Zufall, nicht das Resultat einer Planung oder Suche. Sie gibt mir eine gewisse Jugendlichkeit. Ich fühle mich jünger, seit ich mit ihr zusammen bin, weil ich mich mit Themen von Jungen wie Mode oder Musik auseinandersetze und in einen jungen Freundeskreis komme.

Nächsten Sommer gehen wir auf ihren Wunsch zusammen ans Rammstein-Konzert in Zürich. Ich selbst wäre nie auf diese Idee gekommen, aber ich sagte: ‹Klar, bin dabei!› Interessant ist auch der unterschiedliche Medienkonsum: Ich lese die Zeitung auf Papier, sie online. Wir diskutieren dann, wer das bessere Leseerlebnis hat.»



Wandern und Kochen

«Wir wandern gern gemeinsam und geniessen die Natur. Wir gehen auch gern zusammen auswärts essen oder kochen daheim gemeinsam etwas. Eine grosse gemeinsame Leidenschaft ist das Reisen, wir haben beide immer Fernweh. Wir diskutieren auch gern zusammen über Politik und das Weltgeschehen. Wir führen eine gleichberechtigte Beziehung, in der keiner die Hosen anhat.»

Hans: «Die Wochenenden verbringen wir fast immer zusammen und haben auch ein gemeinsames Studio im Wallis. Sie ist auch sonst oft bei mir. Wenn sie eine Lernphase fürs Studium hat, ziehe ich mich eher zurück und halte ihr den Rücken frei, zum Beispiel indem ich die Wäsche mache.

Sie hat auch ihre eigene Studentenbude in der Nähe der Hochschule, und das finde ich gut. Jeder muss seinen Rückzugsort haben. Und ich denke auch, sie sollte nicht zu nahe mit mir verflochten sein und immer noch Fluchtwege haben. Sollte sie einen 27- oder 30-Jährigen kennen lernen und das der Richtige für ihr Leben sein, wäre es für sie einfacher, wenn sie dann nicht erst bei mir ausziehen müsste.»

Der Altersunterschied

«Einschränkungen gibt es aus meiner Sicht nicht, man kann mit etwas Flexibilität und Spontaneität mit allem irgendwie umgehen. Wenn ich etwa beim Wandern etwas schneller unterwegs bin, dann schaue ich mir etwas am Weg genauer an und erzähle ihm danach vielleicht auch davon.»

Hans: «Nach dreieinhalb Jahren in einer eingespielten Beziehung ist der Altersunterschied kein Thema. Dieses kommt höchstens dann auf, wenn es um Lebenserfahrung oder um Kenntnisse über historische Hintergründe geht. Hätte ich Kinder, wäre das ja ganz ähnlich. Aber ein Gefühl der Überlegenheit habe ich deshalb nicht. Ansonsten ist sie ein Nachtschwärmer, ich nicht. Wenn sie abends mit Studienkolleginnen in den Ausgang geht, dann sage ich: Tu das, kein Problem.

Ihre finanziellen Möglichkeiten sind natürlich anders als meine. Aber wenn wir essen gehen, zahlt sie durchaus auch immer wieder. Sie zahlt auch ihre Wohnung selbst und beteiligt sich an den Kosten, wenn wir in die Ferien gehen. Es wäre nicht gut, wenn eine finanzielle Abhängigkeit entstünde und sie sich an einen Standard gewöhnen würde, den sie ohne mich nicht mehr halten könnte.»



Reaktionen

«Die Leute schauen immer. Frauen haben mich auch schon gefragt: Wie viel zahlt er dir? Oder er wird von Männern gefragt: Auf welchem Portal hast du sie gebucht? Am Anfang hörte ich oft, ich hätte Hans nur des Geldes wegen und sei nur auf Profit aus und er nur auf einen jungen Körper. Aber so ist es nicht, sonst wären wir auch nicht seit dreieinhalb Jahren zusammen.

Häufig höre ich, ich hätte einen Vaterkomplex. Das verärgert mich. Ein Vaterkomplex hat damit zu tun, dass eine Frau in ihrer Kindheit nicht die gewünschte emotionale Beziehung zu ihrem Vater aufbauen konnte und das später über ihren Partner zu kompensieren versucht. Aber das kann sie auch mit einem Mann im gleichen Alter. Ich selbst habe keinen Vaterkomplex. Ich hatte lange ein gutes Verhältnis zu meinem Vater, dass dann in die Brüche ging, was aber nicht der Grund ist, warum ich auf ältere Männer stehe. Schon als ich noch ein gutes Verhältnis mit meinem Vater hatte, hatte ich einen Freund, der weit über 40 Jahre älter war als ich.»

Hans: «In meiner Familie gab es in der Vergangenheit, als ich eine jüngere Freundin hatte, vor allem seitens meiner zwei Nichten blöde Kommentare im Stil von: Ah, jetzt haben wir ein neues Geschwister. Das brauche ich nicht. Wenn ich also sehe, dass es negative Strömungen in meinem familiären Bereich gibt, dann möchte ich mir das ersparen und auch Michelle davor schützen. Deshalb habe ich sie nicht in meine Familie und mein ganzes berufliches Umfeld eingeführt und möchte deshalb hier auch anonym bleiben.»

Zukunft

«Mich nervt, wenn man zu mir sagt: Ihr könnt ja nie eine Familie haben. Das stimmt, das werden wir nie. Aber wollen wir das überhaupt? Nein, das wollen wir beide nicht. Er aus Altersgründen, und ich, weil ich bis 30 mein Geologie-Studium abschliessen und dann auf dem Beruf arbeiten will. Ich will keine Kinder.

Unter normalen Umständen wird Hans vor mir sterben. Ich verdränge das aber und will den Moment mit ihm geniessen. Was aber nicht heisst, dass wir uns nicht Freiraum lassen im Alltag. Das finde ich wichtig und es macht die Beziehung spannender, intensiver. Würden wir zu sehr aufeinanderhocken, käme der Altersunterschied wohl spürbarer zum Vorschein. Denn ich kann auch mal eine Stunde lang am Handy auf sozialen Medien sein, was er vielleicht nicht versteht.»

Hans: «Die Chance, dass sie mich verlässt, ist viel grösser als umgekehrt. Wenn Michelle eines Tages kommt und sagt: Ich gehe jetzt mit dem Heiri oder der Susi und fange etwas Neues an, dann würde ich für mich sagen: Das Thema Beziehung ist nun vom Alter her wohl erledigt oder würde sich in eine andere Form entwickeln. Manchmal macht sie so Bemerkungen im Sinne von: Weisst du, wenn du dann alt bist, brauchst du keine Angst zu haben. Ich schaue dann schon zu dir. Und ich denke dann: Nein, das musst du nicht. Aber sie kommt vielleicht aus einem familiären Umfeld, in dem sich die jüngere um die ältere Generation kümmert. Da hat sie etwas Karitatives an sich, das sehr nett ist, aber auf das ich nicht zähle.»