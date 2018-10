Mehrere hundert Fragen zur Selbstbestimmungsinitiative hatten 20-Minuten-Leser aus der ganzen Schweiz an Justizministerin Simonetta Sommaruga (SP). Diese beantwortete am Donnerstagmittag während einer Stunde so viele wie möglich.

Die SVP hat die Initiative lanciert, weil sie die Volksrechte und die direkte Demokratie durch internationale Abkommen zunehmend in Gefahr sieht: Internationale Gremien und Behörden weiteten den Geltungsbereich des Völkerrechts laufend aus. Richter würden verurteilte Straftäter nicht mehr in ihr Herkunftsland zurückschicken, weil sie sich auf internationale Verträge berufen. Auch sei die Masseneinwanderungsinitiative nach ihrer Annahme mit Verweis auf das Freizügigkeitsabkommen mit der EU nicht umgesetzt worden.

Mit der Initiative verlangt die SVP nun, dass die Bundesverfassung dem nicht-zwingenden Völkerrecht vorgeht. Gibt es einen Konflikt zwischen einem internationalen Vertrag und der Verfassung, muss dieser neu verhandelt und «nötigenfalls» gekündigt werden.

«Die Initiative kann jeden Vertrag treffen»

Sommaruga liess an der Initiative kein gutes Haar: Diese verlange, dass die Schweiz Verträge breche, neu verhandle und kündige. Sie sei ein gefährliches Experiment. «Die Schweiz würde zu einem Versuchslabor, und keiner weiss genau, wie das Experiment ausgeht. Ziemlich sicher haben wir aber mehr Streit mit dem Ausland und ein endloses Gschtürm im Inland.»

Auf die kritische Frage eines Lesers, welche Verträge denn konkret gekündigt werden müssten, schrieb sie: «Die Initianten haben sich bis heute geweigert, konkret zu sagen, gegen welchen Vertrag sie sich wehren. Die SVP-Initiative ist so schwammig formuliert, dass sie die Bevölkerung im Ungewissen lässt.» So wie die Initiative formuliert sei, könne sie jeden Vertrag treffen: Die Bilateralen, die Europäische Menschenrechtskonvention, wichtige Handelsverträge.

Nach dem Chat bekräftigte sie im Video-Interview: «Ich bin ein Fan der direkten Demokratie. In unserem Land hat die Bevölkerung die Möglichkeit, bei jedem wichtigen Vertrag das letzte Wort zu haben.»

