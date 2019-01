«Ich bin froh, dass ich noch lebe»

Es sollte ein Beitrag über die Fideriser Heuberge im Kanton Graubünden werden. Darüber, dass ein «König» in einem Wettbewerb das ganze Skigebiet für 24 Stunden gewonnen hat, es mit seinen Freunden exklusiv nutzen durfte.

20-Minuten-Redaktor Jan Dino Kellenberger wird sich noch lange daran erinnern: Er verlor im Orkan vom Montag auf 2000 Meter ü. M. die Orientierung und geriet in Panik. Er schildert, wie es sich anfühlt, der Naturgewalt ausgeliefert zu sein.

Alles war nur noch weiss

«Nach draussen Ski fahren könne man morgens noch, hiess es. Aber ab ca. 13.00 Uhr komme ein Sturm auf. Einer Geschichte über ein Skigebiet, ohne tagsüber Ski fahren zu gehen, würde etwas fehlen, dachte ich mir, und nutzte das Zeitfenster. Während mein Kollege angesichts der sibirischen Kälte und des Windes ins Chalet zurückkehrte, war ich schon auf der Abfahrt.

Ich sah die Piste kaum – war sie jetzt rechts oder links der Pfosten? Und schon geriet ich in den Tiefschnee, kam nach einer kurzen Weile nicht mehr weiter. In welche Richtung am schnellsten wieder feste Piste kommt, wusste ich nicht, aber sicher bergauf. Ich zog meine Ski aus, warf die Kamera in den Schnee und kroch auf allen Vieren in Richtung eines Busches, in der Hoffnung, da sei der Schnee etwas gehärtet, damit ich gut stehen kann. Für eine Pause, während Schneekörner wie Sand in mein Gesicht peitschten.

Vom Rettungsdienst beruhigt

Der hohe Puls und das Keuchen kosteten Kraft. Beim Busch angekommen, überlegte ich mir für rund zehn Minuten, ob ich weiterkriechen solle. Noch etwa die Hälfte der Strecke lag im Wind vor mir, das Chalet war in guter Sichtweite, doch meine Kraft gefühlt am Ende. Ich entschied mich schliesslich, weiterzugehen. Zum Glück, denn nach ein paar Metern spürte ich ungeahnt die harte Piste wieder und konnte von da an laufen. Die letzten Meter kam mir jemand entgegen, sie halfen mir ins Zimmer und mich hinzulegen.

Der Herr des Rettungsdienstes, der in den Heubergen vor Ort war, beruhigte mich sehr. ‹Weisst du, es ist vorbei, einfach nicht mehr daran denken. Es ist ja gut gekommen, und viele Leute, die muss ich aus Lawinen ausgraben. Denen geht es schlecht›, sagte er. Das stimmt. Nach zwei Stunden stand ich wieder auf den Beinen und ging weiter auf die Suche nach Stimmungsfang bei den Eingeschneiten und nach News darüber, wann wir nach Hause kommen.

Das Erlebnis ist mir extrem eingefahren. Es zeigt, dass man die Naturgewalt in den Bergen nicht unterschätzen sollte. Ich bin froh und umso dankbarer für mein Leben. Es lehrt mich, dass es sehr schnell gehen kann.»



(20 Minuten)