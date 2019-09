«Ich bin froh, zahlen meine Eltern einen grossen Teil»

Der Uni-Stress hält Studenten vielfach davon ab, noch einem Job nachzugehen. Deshalb hängen sie weiterhin am Tropf der Eltern. Auch Remo Wyss (25) kämpfte damit, Studium und Job unter einen Hut zu bringen. Der 25-Jährige startete seine Studienlaufbahn erst mit einem Vollzeitstudium. Daneben ging er einer Teilzeitbeschäftigung nach.

Dies sei mit einem höheren Pensum aber sehr stressig gewesen, so Wyss. «Man sagt immer, Studenten hätten ein ruhiges Leben. Davon habe ich aber nichts gesehen, denn bei mir war das damals gar nicht der Fall.» Vollzeitstudium, Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen, habe ihm in dieser Form nicht entsprochen.

Studium gewechselt

Deshalb habe er sich neu orientiert und ein Betriebswirtschaftsstudium an der Berner Fachhochschule begonnen, sagt Wyss. «Dort ist der Studiengang sowohl auf Englisch als auch als Teilzeitmodell verfügbar – genau, was ich suchte.» Während zweier bis zweieinhalb Tagen habe man Unterricht, daneben könne man einer Nebenbeschäftigung von 50 bis 80 Arbeitsprozenten nachgehen. Dies gefällt Wyss, der nebenbei als Journalist arbeitet, besser, denn: «Es war ein expliziter Wunsch von mir, dass ich arbeiten kann und so bereits während des Studiums wertvolle Berufserfahrung sammle.»

Zurzeit wohnt Wyss noch zu Hause, muss also keine Miete bezahlen. «Aber Krankenkasse, Rechnungen, Auto und alles andere, was so anfällt, bezahle ich, seit ich 18 Jahre alt bin,

selbst.» Doch so könne er mittlerweile sogar etwas auf die Seite legen, was ihm ein baldiges Ausziehen ermögliche. «Meine Eltern sind normale Angestellte und haben deshalb nicht Geld im Überfluss, auch wenn sie mir sicher helfen würden, geriete ich in eine Notsituation.»

Ausziehen würde kosten

Sandrina Schindler (23), Pädagogikstudentin, muss ebenfalls nicht für Kost und Logis aufkommen, da sie noch bei den Eltern wohnt. Zusätzlich zahlen ihr diese auch die Krankenkasse, Arzt- und Zahnarztrechnungen. Für alles Weitere möchte sie aber selbst aufkommen. Deshalb arbeitet sie durchschnittlich zweimal pro Woche im Verkauf. «Ich bin sehr froh, dass meine Eltern mich zu so grossen Teilen unterstützen. Und zugleich sehe ich, wie andere in meinem Alter auf eigenen Beinen stehen. Das ist mir dann auch nicht so recht.»

Gerne würde sie irgendwann auch ausziehen. Doch das würde weitere Kosten nach sich ziehen, weshalb sie zurzeit darauf verzichtet. Eine vollständige Unterstützung durch die Eltern möchte Schindler aber nicht, höchstens übergangsmässig in einem Notfall. «Auch wenn es als Student teilweise schwierig ist, eine geeignete Nebenerwerbsstelle zu finden, ist es letztlich doch immer möglich.»



Eltern bieten Kost und Logis

Auch Lukas T.* (25) wohnt zurzeit noch zu Hause und muss für Kost und Logis nicht aufkommen. «Alles andere bezahle ich aber selbst», sagt er. Neben seinem Fachhochschulstudium in International Business arbeitet er jeweils montags für die Uni im Bereich Public Relations, am Wochenende als Barkeeper. «Da arbeite ich im Monat zum Teil nur schon in der Bar 50 Prozent. Aber dafür ist es ein flexibler Nebenjob.» T. wohnt zurzeit noch zu Hause und muss somit für Kost und Logis nicht aufkommen.

Grundsätzlich gelinge ihm die Verbindung von Arbeit und Studium so gut: «Wichtig ist, dass man ein gutes Zeitmanagement hat», so T. Nicht verhindern könne er, dass sein Sozialleben bisweilen durch seine Wochenendeinsätze in der Bar leide. Doch da es ihm wichtig sei, dass er selbst Geld verdiene, nehme er dies gern in Kauf. «Es wäre für mich eine Horrorvorstellung, wenn meine Eltern mich vollkommen unterstützen müssten. Ich frage nicht gern nach Geld.»

*Name der Redaktion bekannt