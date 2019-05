Tamy Glauser (34) kandidiert auf der Liste der Zürcher Grünen für den Nationalrat. Am Montagabend war sie in der SRF-Sendung von Roger Schawinski (73) zu Gast. Das Model antwortete ruhig und routiniert und auf die zu erwartenden Fragen Schwawinkis.

Dieser sprach sie etwa auf ihre Forderung nach einem Tierverbot im Zirkus Knie oder auf ihren Langstreckenflug nach Bali im vergangenen Winter an. Glauser sagte, sie sei nicht der Meinung, dass man auf alles verzichten müsse. Nach vier Jahren habe sie sich gesagt, sie gönne sich das jetzt einfach. Sie habe den Flug immerhin mit Myclimate kompensiert. Und weiter: «Langstreckenflüge stossen weniger CO2 aus als Kurzstreckenflüge.» Natürlich nicht absolut, sondern relativ, da der Co2-Ausstoss beim Start am grössten sei.

«Ich habe meine Lektion gelernt»

Der Moderator sprach Glauser am Ende des Gesprächs auch auf ihre fragwürdige Aussage, dass das «Blut von Veganern Krebszellen töten» könne, an. Mit dem Kommentar hatte sie vor einigen Tagen einen Shitstorm ausgelöst.

Nachdem sich die Lebenspartnerin der Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht daraufhin bereits öffentlich entschuldigt hatte, gab sie sich erneut reuig. Es sei eine «doofe Aussage» gewesen. Sie habe die Aussage im Affekt getätigt und ihre Lektion gelernt. «Die Partei steht noch hinter mir. Ich bin halt noch Anfängerin.» Sie entschuldigte sich auch explizit bei Krebspatienten. Ihre Pflegemutter habe selbst Krebs gehabt. «Hätte ich die Aussage gelesen, hätte ich sie wohl auch nicht so cool gefunden.» Mit der unüberlegten Aussage habe sie natürlich all jenen einen Steilpass gegeben, die denken würden, ein Model habe nichts im Kopf.

Von der Freundin verprügelt

In der Sendung war – neben den zwei abgebrochenen Studien – auch die schwierige Kindheit Glausers ein Thema. Ihre leiblichen Eltern gaben sie weg und sie wuchs bei Pflegeltern auf. Dabei zitierte Schawinski immer wieder aus der Biografie Glausers. Letztere siedelte in jungen Jahren nach Paris über. Auch habe sie eine Zeit lang in New York gewohnt, wo sie von ihrer damaligen Partnerin geschlagen wurde. Es sei keine schöne Zeit gewesen, sagte Glauser. «Ich habe deswegen noch heute ein paar Ecken ab.»



Dass sie sich nun politisch engagiere, habe sich einfach so entwickelt. Sie nehme derzeit kaum Aufträge als Model wahr. Dass dies an den ausbleibenden Aufträgen liege, wie Schawinski mutmasste, wollte sie nicht bestätigen. Sie habe derzeit nicht so Lust. Lust hat sie aber offenbar auf die Politik. Sie hoffe, dass sie den Grünen mit ihrer Kandidatur helfen könne, Sitze zu gewinnen. «Ich bin ein politischer Mensch.» Bei den Grünen sei sie nicht bloss gelandet, weil sie von der Basler Nationalrätin Sibel Arslan eingeladen worden sei: «Ich habe mir schon ein wenig angeschaut, was die so machen», sagte Glauser.

Insgesamt verschonte Schawinski Tamy Glauser mit allzu scharfen Fragen. Zum Schluss sagte Glauser denn auch: «Es war schön, Roger!»

(daw)