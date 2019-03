«Ich bin zu einer Haarprobe bereit»

Bei einem nächtlichen Streifzug durch die Berner Altstadt kaufte der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi Stamm Kokain. Er wirft den Behörden Untätigkeit gegen den Drogenhandel vor und sagt, er habe ein Exempel statuieren wollen. Nun droht ihm aber wegen des Erwerbs und Besitzes von Kokain selbst ein Strafverfahren.

Auf Twitter und in den Kommentarspalten der Onlineportale muss Stamm darum einige Seitenhiebe einstecken. Noch wohlwollend spricht die Aargauer Grossrätin Marianne Binder von einer «Räubergeschichte», während ein anderer Kommentator in Anspielung auf die harte Linie der SVP im Strafrecht die «Verwahrung» Stamms fordert.

Ach Luzi! Was für eine Räubergeschichte...😉https://t.co/FKlnGpdgkD — Marianne Binder (@BinderMarianne) March 6, 2019

Stamm drohen drei Jahre Gefängnis oder Geldstrafe

- Danach dann die „kleine“ Verwahrung mit Landesverweis. Eine andere Sprache verstehen diese Leute nicht. https://t.co/tmVc3n1u5I — Peter Schneider (@PSPresseschau) March 6, 2019

«Ab zur Haaranalyse!»

Andere stellen die Story von Ex-Richter Stamm direkt infrage. So schreibt ein 20-Minuten-Leser: «Für ein Gramm stundenlang verhandeln ... Klar. Ich sage, ab zur Haaranalyse!» Auch SVP-Kantonsrat Claudio Schmid bringt die Haarprobe ins Spiel, während CVP-Politiker Luca Strebel in einem Tweet praktische Probleme ausmacht.

Musste Luzi Stamm schon eine Haarprobe abgeben? #cociGate — Claudio Schmid (@claudio_schmid) March 6, 2019

„Ob man auch eine Haarprobe von Stamm genommen habe, sagt die Polizei nicht.“ 😂😂😂 #Toupet https://t.co/W9JmTp8hPb — Luca Strebel (@StrebelLuca) March 6, 2019

Auch die Satiriker Mike Müller und Victor Giacobbo sind zur Stelle:

@blick: "Er habe die ganze Nacht kaum ein Auge zugetan, erzählt Stamm." – Hat er das Zeugs jetzt konsumiert oder nicht? — Mike Müller (@MikeMuellerLate) March 7, 2019





Special Secret Agent Luzi greift ein - Drogennetz von El Chapo in der Berner Altstadt zerschlagen!https://t.co/3DeMixGIsO — Viktor Giacobbo (@viktorgiacobbo) March 6, 2019

Stamm würde sich Haarprobe stellen

Stamm selbst sagt am Donnerstag in der Wandelhalle zu 20 Minuten, er habe vernommen, dass man ihm nicht glaube. Da er aber wohl nicht mehr lange im Parlament sei, habe er sich gesagt «now or never». «Zu einer Haarprobe bin ich jederzeit bereit.» Er habe nie Kokain konsumiert. «Ich bin immer aufgedreht, würde ich Kokain nehmen, käme das nicht gut.»

Die Berner Kantonspolizei klärt derzeit ab, wie und wieso Stamm in den Besitz des Kokains gelangt ist. Ob das SVP-Urgestein eine Haarprobe abgeben muss, sagte Polizeisprecher Christoph Gnägi nicht.



(daw)