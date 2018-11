«Nur zwei Schweizer Namen» in Fussballteam

«Einigen Vereinen der Region empfehle ich dringend, den Schweizer Spieleranteil massiv zu erhöhen. Ansonsten könnte es ein böses Erwachen geben.» Mit diesen Worten schliesst Roli Diglas, Geschäftsleiter der «Neuen Oltner Zeitung» (NOZ), seine Kolumne «Diglas direkt» mit dem Titel «Wohin mit dem Oltner Fussball?» Wie das ««Oltner Tagblatt»» berichtet, erklärt Diglas in seinem Artikel, «dass der Fussball rund um Olten in einer Sackgasse steckt». Dies hänge damit zusammen, dass es in den Teams an «Namen, die man akzentfrei lesen» könne, mangele.

Diglas bemängelt, dass beim FC Olten rund um Trainer Ryszard Komornicki in der Startformation «nur zwei Schweizer Namen figurieren»: Husi und Meyer. Ähnlich beim FC Dulliken mit Schenk und Wiederkehr. Etwas «erfreulicher» sei die Lage beim FC Wangen, wo man sechs Namen finde, die man akzentfrei aussprechen könne.

«Einheimische Jungs und neuer Trainer»

Weiter in der Kolumne fordert Diglas unter anderem eine «Kaderplatzierung mit einheimischen Jungen» und fragt: «Wieso sollte man Trainer Komornicki nicht durch einen ehrgeizigen Mann aus der Region ersetzen, der den hiesigen Fussball kennt und die regionale Zusammenarbeit forciert?»

Der FC-Olten-Spieler Thomas Husi hat prompt auf die Kritik von Diglas reagiert. Wie das «Oltner Tagblatt» berichtet, hat er in der Facebook-Gruppe «Olten» eine Stellungnahme veröffentlicht. Darin heisst es: «Als Captain der 1. Mannschaft des FC Olten möchte ich gerne Stellung zum obigen NOZ-Bericht nehmen. Nun schon zehn Jahre spiele ich in diesem Verein und für mich haben Namen und Herkunft nie eine Rolle gespielt. Für mich ist Fussball oder allgemein Teamsport eine Lebensschule. Teamgeist, Organisation und Ordnung, respektvolles Verhalten, Integration und Offenheit sind nur ein paar Stichworte, die ich mit diesem Sport verbinde.»

Konter kommt gut an

Weiter führt Husi an: «Gerne würde ich Ihnen mit folgender Auflistung die erste Mannschaft des FC Olten etwas näher bringen.» Durch die Auflistung wird klar, dass ein Grossteil des Teams entweder in der Schweiz geboren ist oder seit Jahrzehnten hier lebt. Auch zeigen die beruflichen Tätigkeiten, dass alle Spieler gut integriert sind. Husi schliesst seinen Beitrag mit freundlichen Grüssen und seinem vollständigen Namen, der eine Provokation für Diglas sein dürfte: Thomas Husi Battistella.

Der Post von Husi kommt gut an. So heisst es etwa «gut gekontert, Thomas» und «ins Tor natürlich». Einige schiessen gegen Diglas. So heisst es etwa: «Nicht das erste Mal, dass Herr Diglas mit seiner Meinung negativ auffällt.»

Auch Diglas hat auf Husis Kommentar reagiert: «Ich bin morgen in Dulliken am Spiel. Lieber Thomas, du kannst gerne in der NOZ zu meiner Kolumne Stellung nehmen.» Husi willigt ein: «Sofern das Interesse besteht, können wir uns gerne nach dem Spiel kurz austauschen.»



(qll)