«Ich habe Cherif in der U-Haft besucht»

Der 29-jährige Cherif Chekatt eröffnete am Dienstagabend auf dem Strassburger Weihnachtsmarkt das Feuer. Zwei Menschen wurden getötet, eine Person ist mittlerweile hirntot und mindestens 13 Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie französische Behörden mitteilten, ist Cherif Chekatt bereits 27-mal verurteilt worden. Unter anderem in der Schweiz. Sein damaliger Basler Pflichtverteidiger erklärt: «Ich kann mich nach einem Blick in die Unterlagen an den Fall erinnern.» Es sei um mehrere Delikte gleichzeitig gegangen. «Ich habe ihn in der U-Haft besucht und ihm erklärt, dass ihm für all diese Delikte eine unbedingte Strafe auferlegt werden wird.» Ein Dolmetscher sei nicht organisiert gewesen. «Ich weiss leider nicht mehr, ob ich mich auf Deutsch oder Französisch mit ihm unterhalten habe.» Auch in den Gerichtsunterlagen, die 20 Minuten vorliegen, ist kein Dolmetscher aufgelistet.

Polizei fragte ebenfalls nach

Erinnerungen an die Person Cherif Chekatt habe der Anwalt keine. Dies habe der Anwalt auch der Polizei mitgeteilt, die ihn am Mittwoch kontaktiert habe. «Ich weiss nur das, was in den Unterlagen steht.»

Der Anwalt hält fest: «Mittlerweile habe ich seine Fotos gesehen. Die Tatsache, dass er mir nicht geblieben ist, zeigt wohl, dass ich nichts Spezielles an ihm festgestellt habe.» Chekatt sei ein Delinquent gewesen, wie man sie als Anwalt öfter habe. «Ich verteidige immer wieder Ausländer, die ihm ähnlich sehen.»

(qll)