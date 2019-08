«Ich habe schon viermal meine Eizellen gespendet»

Ich bin auf der Suche nach Antworten auf die Frage: Was für einen Wert hat mein Körper? Für mein Blut gab es ein Konfibrot und eine Pflästerlibox. Für mein Haar bot mir eine Winterthurer Haarhändlerin 25 Franken. Mehr drinliegen dürfte für meine Eizellen. In der Schweiz ist es zwar verboten, seine Eizellen zu verkaufen. Nicht aber in Spanien, wo Spenden erlaubt sind (siehe Infobox).





«Eizellenspenden sind ein Akt der Solidarität» – Mit solchen Slogans werben spanische Fruchtbarkeitskliniken.

«Mach etwas, auf das du stolz sein kannst.» So wirbt die Fruchtbarkeitsklinik Ivi Dona auf ihre Website. Ich wähle die Nummer. Ja, ich sei zwischen 18 und 35. Nein, genetische Krankheiten in der Familie gebe es keine. 800 bis 1100 Euro für die Eizellentnahme verspricht mir eine Mitarbeiterin am Telefon. Dabei handle es sich um eine Aufwandsentschädigung für einen «Akt der Solidarität». Wann ich denn Zeit hätte für ein Vorgespräch mit dem Arzt und einen medizinischen Check.

Vor der Eizellentnahme werden Psyche, Chromosomen, die Gene, das Blut und die Gebärmutter der Spenderin untersucht. Bei einem positiven Resultat müsste ich mir während zwölf Tagen Hormone in die Oberschenkel spritzen, damit mehrere Eizellen gleichzeitig heranreifen.



Eine Hohlnadel wird in den Eierstock eingeführt, dann werden die Eizellen herausgesogen.

Das kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Hitzewallungen oder depressiven Verstimmungen führen. Schliesslich wird die Patientin unter Narkose gesetzt. Der Arzt führt eine Hohlnadel durch die Scheide in den Eierstock und saugt damit Eizellen heraus. In Einzelfällen kommt es zu Komplikationen, selten zu Unfruchtbarkeit. Im Extremfall führt die Überstimulation der Eierstöcke zu Nierenversagen und damit zum Tod.

Eine Bekannte schrieb mir per Whatsapp: «Liebe, schenkst du mir eine Eizelle?»

Doch was mich vor einer Eizellenspende abhält, ist nicht dieses aufwendige Prozedere. Sondern ein primitiver, mächtiger Besitzerinstinkt. Dieser überwältigte mich vor etwa zwei Jahren, als mich eine Bekannte per Whatsapp um eine Eizelle bat. «Nur eine kleine Eizelle, Liebe», schrieb sie, die sich mit ihrem Partner sehnlich ein Kind wünschte.

Das Blut schoss mir in den Kopf, die Hände wurden feucht. «Finger weg von meinen Eizellen!» Ein einziger lauter Gedanke. Ein Huhn, das auf seinen Eiern sitzt und jeden weg jagt, der es wagt, ihm zu nahe zu kommen. Dieses Huhn, das war ich.

Was, wenn eine kleine Kopie von mir in der Welt herumläuft?

Seither weiss ich: Für kein Geld der Welt würde ich meine Eizellen hergeben. Auch wenn es sich nur um ein kleines Zellhäufchen handelt: Darin stecken meine Gene. Die rotblonden Haare meiner Grossmutter, die dunklen Augen meiner Mutter, die Kreativität meines Vaters. Ich weiss, dass ich bei einer Eizellenspende keinem Kind mehr in die Augen blicken könnte, ohne mich zu fragen, ob es denn meines sein könnte. Der Gedanke daran, dass irgendwo auf der Welt eine kleine Kopie von mir herumlaufen würde, bereitet mir Gänsehaut.

Aufgrund dieser persönlichen Erfahrung wundert es mich umso mehr, warum andere Frauen ihre Eizellen spenden. Sind das Frauen, die in einer finanziell ausweglosen Situation sind? Oder gibt es tatsächlich so altruistische Frauen, die einfach Paaren, die keine Kinder bekommen können, einen Traum erfüllen wollen?



Ich frage Susana aus Barcelona. Die Influencerin mit 147’000 Followern hat schon mehrmals ihre Eizellen gespendet und auf ihrem Youtube-Kanal darüber berichtet. Dort wird die 29-Jährige mit Komplimenten überhäuft. «Dank Menschen wie dir können auch homosexuelle Paare Kinder haben. Danke!», schreibt ein User. Eine andere Userin dankt ihr im Namen aller Frauen, die aufgrund einer schweren Krankheit unfruchtbar geworden sind.

«Diese Kinder sind nicht meine Kinder»

Susana (29) hat schon viermal ihre Eizellen gespendet und damit fast 4000 Euro verdient. Susana, warum spendest du Eizellen?

Zu Beginn war es des Geldes wegen. Ich war jung und habe mir nicht viele Gedanken darüber gemacht. Aber als ich im Spital die verzweifelten Paare sah, die sich nichts sehnlicher wünschten als ein Kind, hat mich das berührt. Das Wissen, ihren Herzenswunsch erfüllen zu können, gab mir ein supergutes Gefühl. Ich bin stolz darauf. Wie viel Geld hast du denn für Ihre Eizellen erhalten?

Dreimal 900 und einmal 1100 Euro. Fandest Du das genug?

Nein, aber es geht hier auch nicht um eine kommerzielle Entlöhnung für die Eizellen. Sondern um eine Entschädigung für die Spenderin, die Risiken eingeht und für die Behandlung Zeit aufbringt. Immerhin musste ich vor der Eizellentnahme während zwei Wochen fast täglich ins Spital. Die Hormontherapie kann Nebenwirkungen auslösen. Wie erging es dir?

Ich habe inzwischen schon viermal Eizellen gespendet, und noch nie hatte ich in der Vorbereitungsphase mit Nebenwirkungen zu kämpfen. Wirst Du auch in Zukunft weiter spenden?

Das würde ich gerne. Aber ich muss wegen einer Autoimmunkrankheit viele Medikamente schlucken, weshalb ich im Moment als Spenderin nicht in Frage kommen. Ging dir nie der Gedanke durch den Kopf: Ich gebe da gerade eine Eizelle weg, aus dem mein künftiges Kind entstehen könnte?

Nein. Erstens ist eine Eizelle kein Kind. Das Kind entwickelt sich erst in der Frau, die es in sich trägt, ernährt und es schliesslich zur Welt bringt. Diese Frau ist auch die Mutter. Zweitens ist eine Eizellenspende wie eine Blutspende: Nur weil mein Blut in den Adern anderer Menschen fliesst, bin ich doch noch lange nicht mit dieser Person verwandt, oder? Hast du dich schon mal gefragt, wie viele Kinder mit deinem Erbgut geboren wurden?

Nein, nie. Wie gesagt, ich betrachte diese Kinder nicht als meine Kinder und sehe mich auch in keiner Weise als Mutter. Die Mutter ist die Frau, die das Kind austrägt. Eizellenspenderinnen bleiben in Spanien im Gegensatz zu anderen Ländern anonym. Kinder, die aus diesen Eizellen entstehen, erfahren also nie, wer ihre genetische Mutter ist. Findest du das richtig?

Natürlich. Ich habe bloss Eizellen gespendet, die eine unfruchtbare Frau benötigte. Sie ist die richtige Mutter des Kindes. Nicht ich.

Auch Lucia, die anonym bleiben will, hat ihre Eizellen gespendet – und im Gegensatz zu Susanna bereut. So wie viele junge spanischen Frauen hat auch sie vor eineinhalb Jahren ihre Eizellen zur Verfügung gestellt um ihr Budget aufzubessern. «Ich war knapp bei Kasse. Meine Eizellen zu verkaufen schien mir eine einfache Möglichkeit schnell an Geld zu kommen.» Rückblickend hat Lucia das Gefühl, dass sie ihren Körper für Geld ausgebeutet hat. Als Feministin kritisiere sie das Geschäft mit den Eizellen. «Die Ärzte interessierten sich nicht dafür, dass ich während der Behandlung Schmerzen hatten. Das Einzige, was sie interessierte, waren meine Eizellen.»