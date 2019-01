Sara, Zuschauer feiern dich nach deinem Auftritt in der Arena als brillante Moderatorin. Du hättest die Sendung moderiert, als hättest du eine Projer-DNA fand ein Politologe sogar. Du bist erst 17 Jahre alt. Wie hast du es geschafft, einen solch souveränen Auftritt hinzulegen?

Wir haben unglaublich viel geübt. Meine Kollegin Andrea, mein Kollege Luis und ich hatten zum Vorbereiten mehr Zeit als üblich. Am Freitag vor der Aufzeichnung übten wir etwa zwei Stunden im Studio. Jonas Projer erhält dafür normalerweise nur eine halbe Stunde Zeit. Auch konnten wir dem Team jeden Tag Fragen stellen.

Am Freitagabend trifft sie gerne Kollegen



Sara Beeli aus Meilen ZH besucht die Abschlussklasse des Realgymnasiums Rämibühl in Zürich. Ihre Hobbys sind Musikhören und Tanzen. Sie bezeichnet sich als grossen Fan von Fantasy-Romanen. Am Freitagabend trifft sie gerne Kollegen. Die Arena schaut sie nur live, wenn sie ein Thema sehr interessiert.

Dennoch gesteht selbst Jonas Projer: Hätte er in deinem Alter die Arena moderieren müssen, wäre er vor Nervosität in Ohnmacht gefallen. Warum trautest du dir das alles zu?

Ich moderiere einfach gerne. Moderiert habe ich zwar noch nie. Aber ich diskutiere sehr gerne. Ich mag die Debattierwettbewerbe am Gymnasium, bei denen man ein Pro oder Kontra zu einem Thema verfechten muss.

Warst du nervös?

Man sagte mir, man hätte mir die Nervosität nicht angesehen. Sogar meine Mutter fand, ich hätte ruhig gewirkt. Aber ich war unglaublich nervös! Ich hatte Angst, dass ich den Anfang verhaue. Es wäre der Horror gewesen, wenn die Zuschauer weggezappt hätten, weil ich meine Begrüssung verpatzt hätte. Da ich den ersten Teil der Sendung moderierte, hätte ich dann nämlich Luis und Andrea den Auftritt vermasselt.

Woher nahmst du aber dieses Selbstbewusstsein?

Es half mir, dass wir für die Vorschau auf die Sendung bereits ein kurzes Video gedreht hatten. Ich fand: Okay, so wirkt es gut. Das gab mir dann in der Sendung vor der Kamera auch mehr Selbstvertrauen. Aber im Rampenlicht stehe ich eigentlich nicht gerne. Ich poste auch auf Instagram relativ wenig.

Während der Debatte mit den Politikern musstest du ständig auf Draht sein. Hattest du nie Angst, nicht mitzukommen oder den Faden zu verlieren?

Nein. Ich reagiere lieber spontan, als lange am Stück zu reden. Zudem informierten wir uns über unsere Themen unglaublich gut. Eineinhalb Tage verbrachte ich nur mit Recherchieren zum Thema Migration. Auf meinem Pult liegt dazu ein ganzer Stapel Blätter. Wäre ich in der Sendung trotzdem mal nicht mitgekommen, hätte ich die Politiker auf einen anderen Aspekt gelenkt.

Kostete es dich Überwindung, bekannte Politiker mit Fragen herauszufordern?

Ich hatte fast mehr Mühe, mit ihnen vorgängig zu telefonieren. Aber dann im Studio fiel es mir leicht, sie anzusprechen – es waren einfach normale Menschen.

Hat dich an deinem Auftritt auch etwas gestört?

Ich finde, dass ich am Anfang etwas zu viel redete. Die Politiker waren sehr höflich. Erst mit der Zeit kam die Debatte richtig in Fahrt. Besonders freut mich aber, dass meine Klassenkameraden fanden, ich sei richtig frech geworden.

Wann willst du Jonas Projer den Posten streitig machen?

Das habe ich nicht vor (lacht). Das Moderieren hat mich zwar unglaublich fasziniert, aber lieber als reden, schreibe ich. In einem Text kann ich ausführlicher sein. Ich mag Analysen und Interpretationen.