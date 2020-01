«Sie riefen an, mein Flug sei verschoben»

Die Geduld von Fabienne Blaser wird erneut auf die Probe gestellt. «Ich versuche, weiterhin ruhig zu bleiben», sagt sie. Seit Tagen sitzt die 27-jährige Bernerin, die in Wuhan einen Chinesischkurs besucht, in der Stadt fest. Noch am frühen Freitagmorgen habe das Schweizer Aussendepartement EDA sie informiert, dass sie am Freitagabend Wuhan Richtung Frankreich mit einem Flugzeug verlassen könne, sagt die Studentin.

Rund eine Stunde später habe das Telefon nochmals geklingelt. «Das EDA teilte mir dann leider mit, dass der Rückflug aus Formalitätsgründen verschoben werde. Möglicherweise könne ich am Samstag ausfliegen», berichtet Blaser. Damit herrscht Verwirrung: Werden nur einzelne Schweizer heute ausgeflogen oder alle erst morgen? Das EDA hat auf Anfrage von 20 Minuten noch nicht geantwortet.

«Absperrungen sollten kein Problem sein»

Nun hoffe sie, dass sie am Samstag die Rückreise antreten könne. «Ich wäre erleichtert, wenn ich China am Samstag verlassen könnte», so Blaser. Laut dem Schreiben des EDA an die betroffenen Bürger müssen diese individuell bis zum Treffpunkt beim französischen Konsulat reisen. Dort würden sie gesammelt und in Bussen zum Flughafen geschickt.

Blaser sagt, sie habe über den Chef des Büros der Universität einen Fahrer organisieren können, der sie bis zum Treffpunkt chauffiere. «Es sollte kein Problem sein, die Absperrungen zu passieren, wenn man sich bei der Botschaft für die Ausreise registriert hat.»

«Vielleicht klappt es auch gar nicht»

Mit der verschobenen Rückreise komme sie gut zurecht. «Ich stellte mich darauf ein, dass ich sowieso noch lange bleiben muss. Daher ist die kurzfristig verschobene Rückreise für mich kein Problem», sagt Blaser. Man müsse sich auch darauf einstellen, dass es mit einer Rückreise vielleicht gar nicht klappe. «Ich habe auch schon meiner Familie gesagt, dass sie sich nicht zu früh freuen sollte.»

Im Schreiben an die Betroffenen macht das EDA darauf aufmerksam, dass sie nach dem Rückflug 14 Tage in Frankreich in Quarantäne sein werden. Auch damit hadert die Bernerin nicht. «Es ist selbstverständlich, dass man dann in Quarantäne muss.» Das Semester an der Wuhan-Universität wurde nach Angaben von Blaser auf unbestimmte Zeit verschoben. Die Studentin wollte ursprünglich noch bis zum Semesterende im Sommer in Wuhan bleiben.

Aktuelle Infos um 14 Uhr

Das EDA führe momentan die Bemühungen für eine organisierte Ausreise und die diesbezügliche Zusammenarbeit mit Drittstaaten und Organisationen konsequent weiter, schreibt das EDA auf Anfrage von 20 Minuten.

Das EDA könne derzeit aber weder zur Anzahl von Schweizer Staatsangehörigen, die möglicherweise ausreisen werden, noch zum Zeitpunkt der Rückreise nach Europa, abschliessende Angaben machen, heisst es weiter. Um 14 Uhr informieren das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das Krisenmanagement-Zentrum des EDA in einer Pressekonferenz im Medienzentrum in Bern über den aktuellen Stand.