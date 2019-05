«Ich lache nur mit geschlossenem Mund»

Die Zahnbehandlungen sprengen das Budget vieler Menschen. Um die kostspieligen Behandlungen zu umgehen, nimmt manch einer Zahnprobleme und Schmerzen in Kauf:

Umfrage Wie gesund sind Ihre Zähne? Ich gehe regelmässig zum Zahnarzt und habe gesunde Zähne.

Ich habe keine Probleme mit den Zähnen, obwohl ich kaum zum Zahnarzt gehe.

Ich habe schlechte Zähne, obwohl ich oft oder regelmässig den Zahnarzt besuche.

Meine Zähne sind in keinem guten Zustand – ich sollte mal wieder zum Zahnarzt gehen.

Marco R. (47), IT-Leiter:

«Ich war mittlerweile zwölf Jahre lang nicht mehr beim Zahnarzt. Damals hatte ich eine langwierige und sehr kostspielige Wurzelbehandlung. Als mir kurze Zeit später eine Plombe rausfiel, hatte ich genug von Zahnarztbesuchen und den teuren Leistungen. Den offenen Zahn liess ich nicht mehr flicken. Mittlerweile habe ich Zahnhalskaries. In meinem Mund ist alles kaputt. Zweimal im Jahr plagen mich deswegen während drei bis fünf Tagen grausame Zahnschmerzen. Es ist ein peitschender Schmerz, der in alle Richtungen zieht. Damit ich die Schmerzen nicht spüre, muss ich dafür drei- bis viermal täglich Schmerzmittel schlucken.

Ich hätte eine komplette Zahnsanierung nötig. Kosten würde das rund 56'000 Franken. Da ich aber noch Steuern nachzahlen muss und auch sonst keine Reserven habe, kann ich mir die eigentlich dringend nötige Behandlung nicht leisten. Die Zähne meines Sohnes sind dagegen in Ordnung. Wichtiger ist mir, dass das Geld für seine Behandlungen reicht.»

Michelle (23), Malerin:

Die Rechnung meines letzten Zahnarztbesuchs zahle ich bis heute in Raten ab. Vor zwei Jahren ging in zur Kontrolle. Der Zahnarzt entdeckte drei Löcher. Als er sie flicken wollte, hatte ich extreme Schmerzen, sodass eine Wurzelbehandlung nötig wurde. Die Behandlung kostete 3000 Franken.

Zum Zahnarzt gehe ich immer nur im Notfall, also wenn ich zum Beispiel nicht mehr essen kann. In meinem ersten Berufsjahr als Malerin kann ich mir regelmässige Zahnkontrollen nicht leisten. Mein Lohn reicht knapp für die Krankenkasse und meine Miete. Würde ich regelmässiger zum Zahnarzt gehen, müsste ich beim Essen sparen. Auch könnte ich das Geld für meine geplante Weiterbildung nicht mehr zusammenbringen. Zudem spare ich schon lange auf ein eigenes Auto. Richtig stört mich die Fehlstellung in den unteren Schneidezähnen. Sollte ich mal Geld auf der Seite haben, würde ich diese korrigieren lassen.»

P. B.*(27), Abteilungsleiter im Verkauf:

«An die Zahnschmerzen habe ich mich gewöhnt. Aber an das Äusserliche nicht. Ich achte darauf, dass ich beim Lachen nie den Mund öffne, weil ich mich vor anderen Leuten für meine ungepflegten Zähne schäme. Mein Selbstvertrauen ist wegen meiner Zähne auch nicht besonders gross. Mir graut sogar vor einem Zahnarztbesuch, wenn ich mir ausmale, was der Zahnarzt über mich denken würde, sähe er in meinen Mund.

Im Verkauf, wo ich arbeite, verdient man nicht viel. Mit den Krankenkassenprämien, meiner Miete und den Steuerschulden bleibt nur noch wenig Geld übrig. Lieber, als es für den Zahnarzt zu sparen, gönne ich mir mal einen Konzertbesuch oder ein Bier in der Bar. Ich kann ja nicht immer zu Hause rumhocken.»

U. G.* (52), Behindertentransporteurin:

«Mein Sohn hat eine Zahnfehlstellung und deshalb eine Spange nötig. Schaut er in den Spiegel, sagt er oft: ‹Mami, meine Schaufeln sind so schräg. Das stört mich.› Die Spange würde mehrere Tausend Franken kosten. Aber als alleinerziehende Mutter mit bescheidenem Einkommen kann ich ihm diese Spange nicht bezahlen.

Meine Zähne sind in einem noch schlechteren Zustand. Ein Loch konnte ich aus Kostengründen nur notdürftig flicken lassen. Zwei Zähne sind mir inzwischen rausgebrochen, und auch der Zahnschmelz ist beschädigt. Hätte ich etwas Geld auf der Seite, hätte ich die Zähne meines Sohnes und meine schon längst in Ungarn behandeln lassen. Dort sind die Behandlungen nicht so teuer wie in der Schweiz.»

*Name der Redaktion bekannt