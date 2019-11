«Ich nehme keinem sein Würstli weg»

Gleich nach der Vorstellrunde bei der SRF-«Arena» vom Freitagabend fragte Moderator Sandro Brotz den St. Galler SVP-Nationalrat Mike Egger, was denn passieren müsste, damit er zum Veganer wird. Der Politiker erklärte daraufhin, dass dies nicht möglich sei und machte noch die Ausführung, dass es wichtig sei, dass jeder das essen dürfe, was er wolle. Daraufhin schwenkte Brotz zur Zürcher Grünen-Nationalrätin Meret Schneider und fragte sie: «Wollen Sie dem Herrn Egger seine Olma-Bratwurst wegnehmen?» Auf diese Steilvorlage antwortet Schneider: «Absolut nicht. Wir hatten nie das Ziel – und ich auch nicht – jemandem sein Fleisch oder sein Würstli wegzunehmen – auf gar keinen Fall. Schon gar nicht einem Mann.» Das Publikum reagierte mit leisem Lachen.

Umfrage War die Aussage von Grünen-Nationalrätin Meret Schneider sexistisch? Ja, der Ombudsmann sollte reagieren.

Nein, das war doch harmlos.

War das wirklich schon Sexismus?

Auch auf Twitter sorgte die doppeldeutige Aussage für Schmunzeln, aber auch für Kritik.

#srfArena - Niemand will jemandem sein Würschtli wegnehmen, schon gar nicht einem Mann 😂😂 #MeretSchneider — Peter A. Brügger (@pbruegger) November 1, 2019

So schrieb ein User: «Hätte ein Mann das gesagt, was sie am Anfang gesagt hat, wäre es sexistisch.»



Hätte ein Mann das gesagt, was sie am Anfang gesagt hat, wäre es sexistisch... #srfarena — ΛNDY VITΛL (@virtualvital) November 1, 2019

In einem anderen Kommentar schrieb der gleiche User: «Andere sind für solche Sprüche schon drangekommen, weil angeblich sexistisch. Was meint der SRF-Ombudsmann dazu?» Ein anderer User hingegen ist sich noch nicht sicher, ob das wirklich Sexismus war.

Andere Twitterer hingegen reagierten mit Ironie:

Sexismus in der #srfarena 😳

Ombudsmann, wo bist du? — André (@zotti1983) November 1, 2019

#srfarena Viele Männer haben Angst um ihre Wurst, obwohl sie keine Jäger mehr sind. pic.twitter.com/lzMlTrA8sj — momue (@momue01) November 1, 2019

Klar, lässt 'ne Vegetarierin den Spruch "Ich möchte niemandem das Fleisch und die Würstchen verbieten - schon gar nicht den Männern!" und direkt brüllen ne Menge "Männer" "Sexismus!".



Alter, geht's noch?



(ich seh schon die ganzen Einsprachen)#SRFArena — Herr Lich (@g0bi) November 1, 2019

(qll)