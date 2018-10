«Ich trage fast immer das Gleiche»

Steve Jobs trug vorzugsweise blaue Jeans und ein schwarzes Oberteil, meist einen Rollkragenpulli. Dieses Outfit trug er nicht nur, um Zeit zu sparen, sondern auch, weil es einen Wiedererkennungswert hatte, wie es auf«Capital.de» heisst.

Mark Zuckerberg besitzt das graue T-Shirt auch mehrfach. Dazu trägt er blaue Jeans. 2016 postete Zuckerberg ein Foto von seinem Kleiderschrank. Darin befanden sich neun identische T-Shirts und neun identische Hoodies, wie es im «Business Insider» heisst. «Ich streiche Unwichtiges aus meinem Leben, damit ich mich auf alle nötigen Entscheidungen konzentrieren kann, die dem sozialen Netzwerk dienen», erklärte Zuckerberg einmal. «Ich habe das Privileg, jeden Morgen aufzuwachen und Milliarden Menschen zu dienen. Und es fühlt sich so an, als würde ich meinen Job nicht machen, wenn ich meine Energie für lächerliche Entscheidungen verschwende.»

Auch Barack Obama dachte sich wohl, dass Individualität in Modefragen überbewertet sei. 2012 gab der ehemalige US-Präsident laut «Capital.de» einem Reporter gegenüber an: «Ich trage nur graue oder blaue Anzüge. Ich versuche, die Zahl der Entscheidungen zu beschränken. Ich will nicht entscheiden, was ich esse oder anziehe. Ich habe nämlich zu viele andere Entscheidungen zu treffen.»

«Schwarz ist irgendwie clean»

Der Zeitfaktor spielt auch bei unserer Reporterin Qendresa Llugiqi eine Rolle: «Seit einer Weile stehe ich jeden Morgen um 4 Uhr auf, und wenn ich arbeite, verlasse ich das Haus um 5.10 Uhr. In dieser Zeit versuche ich, so viele wichtige Sachen wie möglich zu erledigen. Ich möchte mir dann nicht lange überlegen müssen, was ich anziehe. Auch nicht am Abend vorher. Um Zeit, Energie und Nerven zu sparen, kaufe und trage ich also quasi immer das Gleiche.»

Deshalb besitzt sie zehn gleiche Leggings. Auch das Basic-Top von H&M hat sie sechsmal – in Schwarz und Weiss. Auch finden sich viele schwarze Oberteile – meist Jerseykleider – in ihrem Kleiderschrank. «Natürlich habe ich auch farbige Stücke, doch meistens ziehe ich diese in meiner Freizeit an oder wenn ich gerade Lust und Zeit habe, mir Gedanken über kombinierbare Teile zu machen», erklärt sie. «Und sogar dann wechselt eigentlich nur mein Oberteil die Farbe, die schwarzen Leggings bleiben, und das Top ist entweder schwarz oder weiss.» Warum sie eher zu Schwarz greift, erklärt sie so: «Schwarz ist irgendwie clean, es lässt einen ernster und seriöser wirken als beispielsweise Pink.» Mittlerweile sei das schwarze Outfit ihre Büro-Uniform geworden.

