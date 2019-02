«In 45 Jahren habe ich 2000 Skitouren unternommen, doch so etwas ist mir bisher noch nie passiert. Der Vorfall hat mich Demut gelehrt», sagt der Berner Alpinist Raphael Wellig (54). Mitte Januar stieg er mit vier Kollegen auf den Berg Le Grammont im Kanton Wallis.

Hoch über dem Genfersee habe schönes Wetter geherrscht. Die Gruppe habe rund drei Stunden vom Parkplatz bis auf den Gipfel auf 2172 Metern Höhe gebraucht. «Auf dem Video (siehe unten) sieht man, wie wir gegen Mittag die Aussicht geniessen. Da war die Welt noch in Ordnung. 30 Minuten später kämpfte ich jedoch um mein Leben.»

Gegen Mittag stand die Gruppe auf dem Gipfel des Berges Le Grammont.

Als sich die Gruppe an den Abstieg auf dem Rücken des Berges machte, schien zunächst alles gut zu laufen. «Dann entfernte ich mich rund zehn Meter von meiner Gruppe, weil ich nachschauen wollte, wie die Situation an der Flanke ist», erinnert sich Wellig. «Als ich zurück zum Rücken wollte, ging direkt über mir in rund 100 Metern Höhe eine Lawine ab. Ich konnte gar nicht reagieren.»

Er war stark unterkühlt

Die Lawine habe ihn rund 200 Meter mitgerissen: «Ich sah immer wieder den blauen Himmel und dann nichts mehr.» Er sei froh, dass er nicht in einen Felsen geprallt sei. «Im Schnee machte ich dann ein Päckli, um atmen zu können. Ich habe bewusst nicht gegen die Schneemassen gekämpft, weil ich wusste, dass ich meine Kräfte schonen musste. Bevor ich bewusstlos wurde, dachte ich noch an meine Tochter Sarah Elena und deren Mutter und ‹Meine Kollegen holen mich. Sie können das. Sie haben das oft geübt und kennen sich aus›.»

Gemäss den Aussagen seiner Kollegen lagen 120 Zentimeter Schnee auf Wellig, als sie ihn mit einem Lawinensuchgerät fanden. «Lawinenopfer sollten so rasch wie möglich gerettet werden. Ich überlebte acht Minuten in der Lawine.»

«Ich hatte eine Million Schutzengel»

Nach einer Viertelstunde seien die alarmierten Rettungskräfte der Air-Glaciers zu ihnen gestossen. Er sei stark unterkühlt gewesen, so Wellig. Seine Körpertemperatur habe 34,8 Grad betragen. «Sie packten mich warm ein und fuhren mich ins Spital in Monthey. Dort wurde festgestellt, dass ich das Ganze unversehrt überlebt hatte.»

Der Alpinist möchte seinen Kollegen und den Air-Glaciers-Rettern von Herzen danken: «Wenn die Rettungskette nicht so rasch funktioniert hätte, hätte ich da draussen keine Chancen gehabt. Ich hatte eine Million Schutzengel.»

Die Kantonspolizei Wallis bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass am 19. Januar im betreffenden Gebiet eine Person von einer Lawine verschüttet und gerettet wurde.

(qll)