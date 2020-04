«Wir freuen uns, endlich wieder zu arbeiten»

Bei Ajkune Ahmetaj ist die Freude gross, das gleichnamige Coiffeurgeschäft endlich wiedereröffnen zu dürfen: «Meine Mitarbeiterinnen freuen sich sogar, nach so langer Zeit wieder zu arbeiten.» Auch die Kundinnen können es kaum erwarten, endlich wieder die Haare schneiden und färben zu lassen: «Nach dem Bundesratsentscheid, dass die Coiffeure am 27. April wieder öffnen dürfen, hat das Telefon ununterbrochen geklingelt», so Ahmetaj. 90 Prozent aller Kundinnen hätten in der ersten Woche der Wiedereröffnung einen Termin reservieren wollen.



Doch lange konnte Ahmetaj gar keine Kundschaft annehmen, da für sie unklar war, wie das Schutzkonzept genau aussehen wird. Erst am Freitag habe der Schweizer Coiffeurverband das Konzept vorgestellt. Konkret sieht das bei Coiffeur Ajkune künftig so aus: Für Kundinnen und Mitarbeiterinnen ist es Pflicht, eine Schutzmaske zu tragen. Die Coiffeusen tragen alle Handschuhe, für die Kundinnen ist es freiwillig. Auch wird Desinfektionsmittel wird zur Verfügung gestellt, für die Kundinnen werden nur noch Einwegmäntel verwendet.

Hast du einen Termin beim Coiffeur? Freust du dich auf einen Einkauf im Gartencenter? Oder lässt du dir gar ein neues Tattoo stechen? Schick uns deine Fotos und Videos deines Einkaufs, deiner neuen Frisur, deines frischen Tattoos oder der Warteschlange vor dem Gartencenter per Whatsapp.

«Gesundheit geht vor»



Wenn eine Kundin krank ist, muss sie den Termin absagen. Zusätzlich misst Ahmetaj bei allen Kundinnen die Temperatur. Wenn jemand Fieber hat, wird sie nach Hause geschickt. Sicherheit ist Ahmetaj sehr wichtig, auch weil beim Haareschneiden die Abstandsregelung nicht eingehalten werden kann. Für die nächsten Wochen wird sie nur noch halb so viele Kundinnen annehmen wie normalerweise: «Nur so können wir genügend Abstand zwischen den Kundinnen garantieren. Auch braucht es Zeit, nach jedem Gebrauch die Arbeitsinstrumente zu desinfizieren.»



Für Ahmetaj ist der Weg aus dem Lockdown mit finanziellem Mehraufwand verbunden. Sie will die Kosten aber nicht auf ihre Kundinnen abwälzen. Das heisst, dass sie nach dem Lockdown zumindest zeitweise weniger verdienen wird: «Mein Verdienst wird etwa um die Hälfte geringer sein als vor Corona-Zeiten. Aber ich komme damit durch.» Sie sei froh, dass sie für ihre Mitarbeiterinnen Kurzarbeit beantragen konnte. Eine Zukunftsprognose wagt sie noch nicht: «Die Situation ist für uns alle neu. Wir werden Schritt für Schritt weitersehen.»





Trotz den finanziellen Einbussen findet Ahmetaj den Entscheid rückblickend richtig, Coiffeurgeschäfte zu schliessen: «Ich habe Kundinnen aus der ganzen Schweiz. Hätten wir weiter offen gehabt, hätten sich alle angesteckt und es wäre noch schlimmer geworden.» Deshalb will sie die Hygienemassnahmen auch bis im September aufrechterhalten: «Die Gesundheit geht vor, Wirtschaft hin oder her.»

