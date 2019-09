«Ich verlor meinen Job an die Mutter der Chefin»

Die Ombudsstelle der Stadt Zürich ist besorgt: Immer häufiger arbeiteten Verwandte, Partner oder Freunde im gleichen Departement oder gar im gleichen Team. «Solche Fälle haben in den letzten Jahren merklich zugenommen», sagt Ombudsfrau Claudia Kaufmann gegenüber der NZZ.

Das kann problematisch sein, wie aktuell der Fall von Pierre Krähenbühl zeigt. Dem Schweizer Chef des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA wird Amtsmissbrauch und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Neben Spesenexzessen soll er seiner Geliebten einen Berater-Job im Hilfswerk verschafft haben (20 Minuten berichtete).

Zählt Stammbaum mehr als Leistung?

Stellen Chefs Freunde oder Bekannte ein, empfänden das viele Angestellte als unfair, sagt Arbeitspsychologin Corinne Baumgartner: «Besteht der Verdacht, dass jemand nicht aufgrund der Leistung eingestellt wurde, schafft das Unzufriedenheit.» Dann würden sich Mitarbeiter fragen: Zählt der Stammbaum mehr als meine Leistung?

«Je enger und länger sich diese Personen kennen und je näher sie zusammenarbeiten, umso heikler ist die Situation», ergänzt Kaufmann. Erhalte ein Bekannter zudem ein besseres Zeugnis, müsse weniger Schichten schieben oder werde bei den Ferien bevorzugt, «dann wird schnell der Verdacht von Vetternwirtschaft laut.»

Solche Spannungen aufgrund enger Beziehungskonstellationen seien kein besonderes Phänomen von öffentlichen Verwaltungen, sagt Personalexperte Matthias Mölleney: «Dank den heutigen, transparenten Kommunikationsmitteln werden sie vielleicht einfach häufiger sichtbar. Das Problem gibt es aber in der Wirtschaft schon sehr lange.»

«Ging wegen Vetterliwirtschaft durch die Hölle»

Diese Erfahrung machte auch Leserin Meli (23), die als Buchhalterin in einem 30-Mann-Betrieb arbeitete. «Plötzlich fing meine Chefin an, mich zu mobben. Sie schob mir Fehler in die Schuhe, die ich nie begangen hatte. Zudem stellte sie mich vor anderen bloss und beschimpfte mich.»

Was dahintersteckte, erfuhr sie erst nach der Kündigung: «Da sagte mir die Chefin, dass ich gehen muss, damit ihre Mutter meinen Job bekommt.» Nur wegen dieser Vetterliwirtschaft sei sie durch die Hölle gegangen: «Das war brutal erniedrigend. Ich hatte stets an mir gezweifelt. Noch heute habe ich Angst, dass es im nächsten Betrieb wieder so läuft.»

Auch Logistiker-Lehrling Ralf (23) klagt: «Unsere Personalchefin hat ihren Lebenspartner und ihre Nichte angestellt, beide werden im Betrieb klar bevorzugt.» Dem Lebenspartner würden Wartezeiten als LKW-Fahrer als Arbeitszeit angerechnet. Er selbst müsse für Rauchpausen aber ausstempeln.

Und die Nichte sei der Liebling der Personalchefin: «Sie nimmt sie bei Fehlern immer in Schutz und verteilt ihr ungerechtfertigt bessere Beurteilungen.» Er dagegen werde gerügt und mit schlechten Qualifikationen abgestraft. «Ich habe das schon intern angesprochen, aber die Chefin stellte auf stur und behauptete, sie bevorzuge sicher niemanden.»

«Ich will normal behandelt werden»

Aber auch angebliche Profiteure haben es nicht einfach, wie Mona (22) schreibt. Sie ist die Tochter des Geschäftsführers: «Viele Arbeitskollegen haben das Gefühl, ich werde von den Vorgesetzten bevorzugt.» Dabei finde sie es gut, wenn sie genau gleich wie alle behandelt werde, und sage es ihrem Vater auch oft, dass sie dies so möchte.

Arbeitspsychologin Baumgartner bestätigt, auf engen Bekannten laste oft ein zusätzlicher Druck: «Sie stehen unter Generalverdacht, nur dank Beziehungen ins Team gekommen zu sein.» Für Arbeitgeber sei es generell ein «schmaler Grat», wenn sich Berufliches und Privates vermische. Sie könnten so in eine Zwickmühle geraten (siehe Interview).

«Aktive Kommunikation ist entscheidend»

Dennoch ist das Anstellen von Bekannten weit verbreitet. «Vorgesetzte suchen vor allem nach Leuten, die auch von der Persönlichkeit her gut passen. Das ist grundsätzlich nicht schlecht», sagt Personalexperte Mölleney. Die Suche dürfe sich aber nicht nur auf den Bekanntenkreis oder gar die Familie beschränken. Entscheidend seien transparente Auswahlverfahren und eine seriöse Anlaufstelle für Mitarbeitende, die sich benachteiligt fühlten.

Zudem müsse ein Unternehmen klar mitteilen, dass es Nepotismus (Vetternwirtschaft) nicht dulde und entsprechend sanktioniere, so Mölleney. Für Ombudsfrau Kaufmann «besteht in öffentlichen Verwaltungen diesbezüglich Nachholbedarf». Nur mit einem Satz dazu im Personalrecht sei es nicht getan. «Vorgesetzte müssen aktiv und rechtzeitig die Mitarbeiter informieren, in welchem Verhältnis Angestellte zueinander stehen.»

«Für Arbeitgeber wird es heikel, wenn sich Privates und Geschäftliches vermischen» Frau Baumgartner*, was können enge Beziehungen unter Mitarbeitern in einem Betrieb auslösen?

Ein Hauptthema ist Fairness. Da reagieren wir Menschen sehr empfindlich. Besteht der Verdacht, dass jemand nicht aufgrund der Leistung eingestellt oder befördert wurde, sondern nur wegen der persönlichen Beziehung, schafft dies Unzufriedenheit. Hat jemand dieses Gefühl, sinkt die Motivation und er wird sich weniger engagieren. Mitarbeiter stellen sich die Frage: Zählt der Stammbaum mehr als meine Leistung? Warum stellen Betriebe bewusst Freunde oder Verwandte von Mitarbeitern ein?

Es ist schlicht menschlich, Bekanntes dem Unbekannten vorzuziehen. Ökonomisch kann es sinnvoll sein, Bekannte einzustellen oder auf personelle Empfehlungen von Mitarbeitern zu hören. Sie kennen den Betrieb und können abschätzen, ob jemand dazu passt. In einigen Firmen gibt es gar Prämien für Mitarbeiter, die neue Kollegen vorschlagen. Das kann aber heikel sein?

Es ist ein sehr schmaler Grat. Ein Problem wird es, wenn jemand, der eine enge Beziehung zu Mitarbeitern hat, nur darauf reduziert wird (siehe oben). Für Arbeitgeber wird es heikel, wenn sich Privates und Geschäftliches vermischen. Es ist schwieriger, einem Verwandten oder Bekannten eine schlechte Beurteilung zu geben oder eine Beförderung nicht zu gewähren als einem ‘normalen’ Angestellten. So kann es zu einer Zwickmühle kommen. Brauchen Bekannte oder Freunde im Betrieb eine dickere Haut?

Ja, sie stehen unter Generalverdacht, nur dank Beziehungen ins Team gekommen zu sein. Wenn Kollegen deswegen neidisch oder frustriert sind, ist der Druck da, sich doppelt beweisen zu müssen. Und es kommt auch vor, dass Vorgesetzte Bekannte oder Freunde genau deshalb härter anpacken, um dem Vorwurf der Vetternwirtschaft vorzubeugen. Wie geht ein Unternehmen am besten mit einer solchen Konstellation im Betrieb um?

Der Betrieb muss offen kommunizieren und persönliche Beziehungen von Mitarbeitern im Vornherein klarstellen. Zudem braucht es transparente Auswahlverfahren bei Einstellungen, sodass die Angestellten jederzeit sehen können, dass sämtliche Bewerber die gleichen Chancen haben. Und im Team würde ich empfehlen, das Thema Fairness eingehend zu diskutieren und den Mitarbeitern immer als Anlaufstelle offenzustehen. *Corinne Baumgartner ist Arbeitspsychologin und geschäftsführende Partnerin bei Conaptis

