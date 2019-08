«Ich war sehr aufgeregt, als ich Trump ansprach»

Unverhofft konnte die Wettinger Menschenrechtsaktivistin Dabrina Tamraz (33) vor wenigen Wochen persönlich mit US-Präsident Donald Trump sprechen. «Natürlich war ich da sehr aufgeregt», sagt die gebürtige Iranerin.

Umfrage Wird Trump für die Angehörigen der assyrischen Pfingstgemeinde im Iran etwas bewirken können? Ja, mittels Sanktionen wird der Iran unter Druck einlenken.

Ich weiss es nicht.

Nein, Sanktionen und Aufforderungen verschärfen die Problematik nur.



Gemäss dem deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geniessen Christen als anerkannte Minderheiten im Iran zwar Schutz, doch gilt dieser nicht für alle christlichen Gläubigen in gleicher Weise. So werden Konvertiten, die sich zum Christentum bekennen, für ihren Abfall vom Islam hart bestraft. Folglich ist auch der Umgang des Irans mit Kirchen pfingstgemeindlicher Ausrichtung, die ihren Fokus stark auf die Mission legen und der damit viele Konvertiten angehören, von Repression gekennzeichnet. Seit der Schliessung der Gemeinde Djaamat-e-Rabani im Jahr 2012 treffen sich diese Gläubigen in illegalen Hauskirchen. Werden sie erwischt, erwarten sie harte Strafen: Insbesondere die Leiter solcher Hauskirchen können wegen «Verbrechen gegen Gott» oder auch «Gefährdung der nationalen Sicherheit» angeklagt werden.

Sie sei zusammen mit anderen Rednern einer von Aussenminister Mike Pompeo initiierten Veranstaltung zur Förderung der Religionsfreiheit zu einem Treffen ins Oval Office eingeladen worden. «Trotz der wenigen Vorbereitungszeit habe ich mich über diese Chance gefreut. Ich habe Donald Trump direkt mit ‹Mr. President› angesprochen, um ihn auf die Verfolgung von religiösen Minderheiten in Iran aufmerksam zu machen.»

«Trump war höflich»

Trump habe ihr konzentriert zugehört, niemanden unter Druck gesetzt und sich für die Anliegen der Redner sogar fünfmal mehr Zeit genommen als ursprünglich vorgesehen: «Ganz ehrlich: Ich habe Trump sehr positiv und höflich erlebt.»

Auch sagte er ihr zu, sich in Verhandlungen mit und über den Iran dafür einzusetzen, dass der Iran dazu verpflichtet wird, die Religions- und Glaubensfreiheit einzuhalten. «Ich war beeindruckt von der Stimmung im Oval Office, alle waren so offen, und es kam zu wertvollen Gesprächen. Das hat wirklich gutgetan.»

Wettinger Menschenrechtsaktivistin trifft auf Trump

Angehörige christlicher Gemeinden werden verfolgt

Sie sei in ihrem Heimatland eine der Ersten gewesen, die unter dem seit 2009 eingetretenen verschärften Umgang des Irans mit Angehörigen der assyrischen Pfingstgemeinde zu leiden gehabt habe, erzählt Tamraz. In dieser Zeit habe die Islamische Republik Iran begonnen, Pastoren und Personen mit Leitungsfunktion in christlichen Gemeinden zu verfolgen und zu verhaften. «Zuerst wussten wir ja gar nicht, was genau das alles bedeutet, da diese Veränderungen neu waren.»

Nachdem sie wieder aus dem Gefängnis entlassen geworden sei, sei sie aus ihrer Heimat geflüchtet und habe 2010 Asyl in der Schweiz gefunden. Sie lebt mittlerweile in Wettingen und kann hier gefahrlos ihren Glauben leben.

Vater, Mutter und Bruder sind in Gefahr

Doch ihr Vater, der vor dem Verbot evangelischer Kirchen im Iran Pastor war, sowie Mutter und Bruder befänden sich noch immer in grosser Gefahr. Sie alle seien im Iran bereits verhaftet und zu langen Gefängnisstrafen von zehn Monaten bis zu zehn Jahren verurteilt worden. Da sie die Urteile angefochten hätten, würden sie in der Heimat auf die finalen Urteile warten, in denen über ihr Schicksal bestimmt werde.

Dabrina Tamraz setzt sich seit der Verhaftung ihrer Familienmitglieder wo immer möglich aktiv für deren Freilassung ein. Deshalb bat sie Präsident Trump, er solle bei Verhandlungen mit dem Iran auch ihre Familie erwähnen und damit auf deren Freisprechung hinarbeiten.

Tamraz setzt sich weiterhin ein

Die vehement vorgetragene Bitte der Aargauerin scheint Wirkung zu zeigen. Mike Pence, Vizepräsident der USA, publizierte kurz nach dem Treffen im Weissen Haus ein Statement der US-Regierung zur Verfolgung christlicher Minoritäten im Iran.

«Allerdings ist die Reaktion des Irans auf diesen Einsatz für mich schwer einzuschätzen. Ob er positive oder negative Folgen nach sich zieht, ist ungewiss. Trotzdem werde ich mich weiter für meine Familie und religiöse Minderheiten im Iran einsetzen.»