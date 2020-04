«Ich werde beleidigt – von Deutschschweizern»

P.M.* ist mit seiner Familie und seinem Hund einen Tag vor dem Lockdown aus dem Aargau in seinen Heimatkanton Tessin gezogen. Weil kurz darauf das Strassenverkehrsamt schliessen musste, konnte er seine Autonummer nicht mehr austauschen. «Über die Ostertage spitzt sich die Lage in der Sonnenstube der Schweiz jetzt zu. Aber nicht wegen Corona, sonder aufgrund des Verlusts von gesundem Menschenverstand und der Fähigkeit, sich respektvoll zu verhalten», sagt M.

Aufgrund seiner Deutschschweizer Autonummer werde er derzeit immer wieder angefeindet: «Ob beim Vorbeifahren oder auf dem Migros-Parkplatz: Unzählige Menschen geben mir mit Worten oder Gesten unhöflich zu verstehen, dass ich als Deutschschweizer gefälligst zu Hause bleiben soll.» Das Paradoxe daran: «Es sind nicht etwa Tessiner, die mich anschnauzen, sondern ausschliesslich Deutschschweizer, die hier vermutlich ihren Zweitwohnsitz haben und über Ostern in ihr Ferienhaus gefahren sind.»

«Grenzgänger wollen helfen, erfahren dafür aber Hass»

Als ihn auf dem Parkplatz bei seinem Haus dann auch noch eine Deutschschweizerin, die gerade beim Nordic Walking war, frech aufforderte, zu Hause zu bleiben, hatte M. genug: «Ich druckte einen Zettel aus und klebt ihn an mein Auto. Darauf steht, dass ich im Tessin lebe und hier meine Steuern bezahle, das Nummernschild aber nicht mehr habe austauschen können», sagt M. Die Tessiner fänden das super: «Mein Auto wurde sicher schon von über 100 Leuten fotografiert, viele verstehen mich gut und lachen über den Zettel an meinem Auto.»

Mitleid hat M. mit den italienischen Grenzgängern, denen es gleich ergehen würde wie ihm: «Sie verlassen ihre Familien in Italien und kommen hierher, um beispielsweise das Tessiner Gesundheitswesen zu unterstützen. Als Dank dafür schlägt ihnen von den Deutschschweizern im Tessin Hass entgegen.» Die Tessiner hingegen seien froh um jeden, der in dieser Situation bei ihnen arbeite und Geld ausgebe.

Ähnliche Probleme gibt es auch in der Romandie: Obwohl der Bund seit Wochen ausdrücklich vor Ausflugsfahrten warnt, registrierte die Polizei im Kanton Neuenburg letztes Wochenende rund 80 Prozent Autoschilder aus der Deutschschweiz und vereinzelt aus dem Tessin – sehr zum Missfallen der lokalen Bevölkerung.

«Die Stimmung wird aggressiver»

Dass die anfängliche Solidarität derzeit in offene Aggression zu kippen droht, schreibt auch die «SonntagsZeitung»: So würden im Glarnerland Personen mit Zürcher Autokennzeichen offen angefeindet: «Scheiss-Zürcher, haut ab!» und «Ihr habt hier nichts verloren», sei einer Frau beim Biken zugerufen worden. Auch Erich Seifritz, Direktor und Chefarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, sagt: «Ich sehe, dass die Stimmung aggressiver wird.»

Als Tessiner hofft M., dass die derzeitige Stimmung keine tiefe Narbe in der Beziehung zwischen dem Tessin und der Deutschschweiz hinterlässt: «Wir Tessiner sind ein herzliches, offenes und freundliches Volk. Ich hoffe sehr, dass wir möglichst bald zur Normalität zurückkehren und uns wieder freundlich begegnen und das Leben in der Sonnenstube der Schweiz gemeinsam geniessen können.»

*Name der Redaktion bekannt