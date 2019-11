«Wünsche mir ein iPhone» – «Und ich mir Essen»

Was wünschen sich Kinder aus der Schweiz und aus Ruanda zu Weihnachten? 20 Minuten hat Schüler einer Oberstufenklasse in Weiningen ZH und im Mahama-Flüchtlingscamp in Ruanda besucht.

Spenden für Flüchtlingskinder in Ruanda

Einen Flohmarkt organisieren, ein Theater aufführen oder Guetsli backen: Kinder in der Schweiz und in Liechtenstein können für Flüchtlingskinder in Ruanda Geld sammeln.



Die Spendenaktion Sternenwoche.ch der «Schweizer Familie» sowie von Unicef Schweiz und Liechtenstein findet vom 18.bis 24. No­­vem­ber 2019 statt. Mitmachen können Kinder und Jugendliche – einzeln, als Gruppe oder als Klasse. Fürs Geldsammeln verwendet ihr die «Sternenwoche»-Box und zahlt die Einnahmen an Unicef Schweiz und Liechtenstein ein.



Schreibt an Unicef, teilt eure Sammelideen mit und wer sich alles beteiligt. Mit den Spenden werden Kinderschutz­projekte sowie Programme unterstützt, in denen Kinder spielen und lernen können. Zudem wird Personal im Umgang mit Kindern geschult, ebenso freiwillige Helfer und die Eltern. Medienpartner der «Sternenwoche» ist das Schülermagazin «Spick»: Spick.ch



Spenden an:

Unicef Schweiz und Liechtenstein

Pfingstweidstrasse 10 8005 Zürich

Postkonto 80-7211-9 Vermerk «Sternenwoche/Flüchtlingskinder

in Ruanda»

www.sternenwoche.ch

Ob die Schweizer Schüler ihre Wünsche überdenkt haben, nachdem sie die Antworten der Kinder aus Ruanda gehört haben, erfährst du im Video.



So lebt Nesta (13) im Flüchtlingscamp in Ruanda.

Und was wünschst du dir zu Weihnachten? Würdest du deinen Wunsch überdenken, nachdem du die Antworten der Kinder aus Ruanda gehört hast? Erzähle es uns im Kommentarfeld!