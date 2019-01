J. M. starb mit seinen Kindern in den Flammen

Beim Brand-Drama in Chur kamen laut Polizeiangaben ein Erwachsener und zwei Kinder ums Leben. Recherchen von 20 Minuten zeigen, dass es sich um J. M.*, einen 33-jährigen Mann aus der dominikanischen Republik und seine beiden Kinder im Alter von 3 und 7 Jahren, handelt.

M. wohnte seit Juli 2017 am Foralweg in Chur. Zuvor war er in Emmen LU wohnhaft. Eine Nachbarin beschreibt die Familie als «lebensfroh». M. soll an der Hochschule Luzern Wirtschaft studiert haben. Die Mutter der Kinder war vom Brand offenbar nicht betroffen. Eine Nachbarin erzählt, man habe sie schon länger nicht mehr gesehen.



Der Brand brach in der Nacht auf Sonntag aus. Video: Leser-Reporter.



Ein Nachbar erzählt, wie er evakuiert wurde. Video: qll

«Hörte sich wie Explosion an»



Während die Nachbarn in den angrenzenden Blöcken bereits wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten, ist der Teil, in dem sich M.s Wohnung befindet, weiterhin von der Polizei abgesperrt. Ein Nachbar, der um 3 Uhr in der Nacht von einem Knall aus dem Schlaf gerissen worden ist, berichtet: «Es hörte sich wie eine Explosion an.» Seinen Angaben zufolge ist das Feuer in einem der unteren Stockwerke des Gebäudes ausgebrochen.

Die Bewohner des Hauses wurden danach in ein nahe gelegenes Restaurant evakuiert. Der Besitzer wurde von der Polizei geweckt. «Ich habe sofort mein Restaurant geöffnet», sagt er. «Meine Frau und ich sind absolut schockiert», so der Wirt weiter. «Ich kenne die Bewohner des Quartiers als Inhaber des Cafés gut. Mit so etwas hätte ich nie gerechnet.»

«*Name der Redaktion bekannt»

(qll/pam/sav)