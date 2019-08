«Im Auto hat man bei Lawinen kaum Chancen»

Herr Sägesser, wie soll ich mich verhalten, wenn ein Unwetter aufkommt?

Wichtig ist, sich bei starken Unwettern und Niederschlägen nicht in Bachverläufen oder Bachtobeln aufzuhalten. Auch steiles Gelände sollte man vermeiden. Dort erhöht sich die Gefahr eines Absturzes oder von Steinschlägen. Und man sollte sich aus Einzugsgebieten im Gelände entfernen, in denen sich Wassermassen schnell konzentrieren und auf enorme Mengen anwachsen können.

Rolf Sägesser ist Fachleiter Ausbildung Sommer beim Schweizerischen Alpen-Club SAC. Er erklärt, wie man sich bei Unwettergefahr am besten verhält.

Wie verhält man sich am besten, wenn man bei starken Regengüssen und Hochwasser- oder Schlammlawinengefahr draussen ist?

Wenn man sich in steilem Gelände oder in Tälern aufhält und man aufgrund von starkem Niederschlag von einer Gefahr ausgehen kann, sollte man das Gelände wenn möglich sofort verlassen. Die Flucht auf den Bergrücken oder in Gelände, in dem sich kein Wasser ansammeln kann, ist eine Möglichkeit. Gebiete mit karger Vegetation sind anfälliger auf Murgänge. Das Wasser kann dünne Grasnarben, Humusschichten und feines Geröll aufreissen, wodurch leicht eine Bodenerosion entstehen kann.

Unterscheiden sich die Gefahren bei Unwettern im Gebirge von solchen im Flachland?

Steiles Gelände birgt potenziell grössere Gefahren, da es dort neben stürzenden Wassermassen zu Steinschlägen und dergleichen kommen kann. Über die Höhendistanzen hinweg können sich die Wassermassen konzentrieren, und ein kleiner Bach kann zu einem reissenden Fluss werden.

Gibt es generelle Sicherheitstipps, an die sich Menschen im Flachland wie auch in den Bergen halten können?

Auch im Flachland sollte man sich bei Unwettern und starkem Regen von steilen Hängen entfernen, da Rutsch- und Steinschlaggefahr besteht. Beiderorts hält man sich besser von Wasserläufen und Einzugsgebieten fern. Und ganz wichtig: Man sollte vorgängig die Wetterwarnungen konsultieren. Dort wird vor zu erwartenden grossen Wassermengen gewarnt. Wanderungen in entsprechende Gebiete streicht man dann idealerweise am besten. Der beste Schutz ist, sich präventiv solchen Situationen gar nicht erst auszusetzen, wenn es sich vermeiden lässt.

Wie verhält es sich mit der Flucht ins Auto, wenn im Gebirge Schlammlawinengefahr besteht?

Fest steht: Im Auto hat man nur eine kleine Chance, wenn man von einem Murgang oder einer Schlammlawine erfasst wird. Trotzdem ist es schwierig, dazu einen allgemeinen Tipp abzugeben. Denn es geht in einer solchen Situation sehr schnell und man ist deshalb oft gar nicht mehr handlungsfähig. Auch wenn man es aus dem Auto herausschafft, besteht Gefahr, weil die Wasser- und Gesteinsmassen im Vergleich zum Menschen einfach zu gross sind. Wenn man die Schlammlawine oder den Murgang sieht und noch handeln kann, sollte man möglichst schnell aus dem Auto aussteigen, weil man dann agiler flüchten kann.



(ihr)