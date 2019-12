«In den Bergen gibt es eine gute Portion Neuschnee»

Obwohl die Lawinengefahr momentan noch erheblich sei, dürften sich Skifahrer auf gutes Wintersportwetter über Neujahr freuen, sagt Klaus Marquardt von Meteonews. «In den Alpen gibt es am Freitag noch eine Portion Neuschnee zwischen 10 und 30 Zentimeter.» In allen Bergregionen der Schweiz soll es ab morgen zudem trocken und sonnig bleiben.

In den Bergen gibt es heute eine gute Portion #Neuschnee, dies in Kombination mit kräftigem Wind. Der Schnee wird verfrachtet, es bilden sich Triebschneeansammlungen. Die #Lawinengefahr ist erheblich! Dessen sollte man sich morgen bewusst sein, wenn wieder die Sonne scheint. (km) pic.twitter.com/2F0n3GZXN5 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 27, 2019

Lawinengefahr bleibt erheblich

Allerdings ist beim Skifahren noch Vorsicht geboten: Am Freitag und am Samstag ist die Lawinengefahr noch erheblich. «Der Neuschnee in Kombination mit starkem Wind führt zur Lawinenwarnung der Stufe drei. Ab Sonntag geht die Gefahr langsam zurück, weil die Schneedecke sich setzt», sagt Marquardt.

Am Stephanstag ereigneten sich gleich zwei Lawinenniedergänge. In Andermatt wurden mehrere Personen mitgerissen, am Piz Nair ein Snowboarder schwer verletzt.

Nebel statt Regen im Flachland

Wer Sonne will, ist in den Bergen am besten bedient, denn im Flachland wird die Nebeldecke wohl einigen etwas aufs Gemüt schlagen. Immerhin darf man sich ab morgen auch dort auf trockene Tage einstellen.



