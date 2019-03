Was die Mutter geschafft hat, ist ein Wunder

Der Kindesentführungs-Fall von Karin Amin-Trachsel (35) bewegte: 2015 reisten ihre Kinder mit dem Vater nach Ägypten in die Ferien – und kehrten nicht zurück. Nun, nach über vier Jahren, sind ihre beiden Töchter, Nuran (7) und Sarah (9), wieder wohlbehalten in die Schweiz zurückgekehrt, nachdem sich ihre Mutter in Ägypten unter grossen Mühen und Kosten das Sorgerecht hatte erkämpfen können, wie die «Berner Zeitung» berichtet (20 Minuten berichtete).

Kindesentführungen sind in der Schweiz keine Seltenheit, das Jahr 2018 war ein Rekordjahr. Das Bundesamt für Justiz vermeldet 68 Fälle von Kindesentführungen, der Internationale Sozialdienst Schweiz (SSI), der die schweizerische Anlaufstelle für internationale Familienkonflikte leitet, führt über 100 Fälle an. Die Diskrepanz erklärt sich folgendermassen: Beim Bundesamt sind lediglich jene Fälle aufgelistet, die Länder betreffen, die das Haager Kindesentführungsübereinkommen unterschrieben haben – insgesamt 93 hauptsächlich in Europa und Südamerika liegende Staaten.

Meist Vater der Kindesentführer



Entführt ein Elternteil das Kind in ein Land, mit dem die Schweiz kein Abkommen hat, sind die Aussichten für eine Rückführung der Kinder aber düster: «Bei Ländern wie Ägypten und auch bei anderen arabischen und asiatischen Ländern gilt die Regel, dass die Kinder gar nicht mehr zurückkommen», sagt Stephan Auerbach vom SSI. Der entführende Elternteil sei meist der Vater. «Und die lokalen Behörden sprechen der Mutter das Sorgerecht praktisch nie zu. Und auch wenn: Für die Ausreise benötigt sie meist das Einverständnis des Vaters.»

Für Auerbach ist der Fall von Karin Amin-Trachsel ein absoluter Ausnahmefall: «Ich bin seit 15 Jahren beim SSI tätig, dass sich eine Mutter in einem arabischen Land das Sorgerecht erkämpft, habe ich noch nie erlebt.» Der entführende Elternteil tue dies nicht aus Böswilligkeit, sondern weil er denkt, dass Beste für das Kind tun. «Einige sagten mir, sie wollen nicht, dass ihr Kind beim neuen Ehepartner der Mutter aufwächst. Andere wollten nicht, dass das Kind im ‹dekadenten Westen› oder ohne muslimisches Umfeld aufwächst», so Auerbach.

Ehrverletzung



Er führt auch interkulturelle Gründe an: «Wenn beispielsweise ein ägyptischer Vater das Sorgerecht für sein Kind verliert, verliert er das Gesicht. Diese Ehrverletzung will er mit allen Mitteln verhindern.» Ein anderer Mann aus Guinea-Bissau habe gar fünf seiner Kinder in sein Heimatland entführt, weil er nicht wollte, dass die Kinder durch die Kesb in Pflegefamilien kommen. «Da er aber wieder in die Schweiz zurückkam, konnte man ihn unter Androhung einer Strafanzeige zur Rückführung der Kinder überzeugen.»

Für den Elternteil, der in der Schweiz zurückgelassen werde, sei die Situation brutal, sagt Auerbach. «Einige plagen gar Suizidgedanken.» Ob eine Entführung vom Kind als traumatisch wahrgenommen wird, hängt unter anderem von der Beziehung des Kindes zum entführenden Elternteil ab. Auerbach rät davon ab, bei der Rückführung der Kinder grosse Risiken einzugehen und sie beispielsweise illegal über die Grenze zu schmuggeln. «Ist das Sorgerecht in der Schweiz zugesprochen worden, sollten auch dann in der Schweiz keine strafrechtlichen Konsequenzen drohen.»