«Mit 17 hat man noch kein Gefühl für Gefahren»

Doris Leuthard ist nur noch einen Monat Verkehrsministerin, trotzdem will sie noch ein wichtiges Anliegen durchbringen. Wie die «Sonntagszeitung» berichtet, will die CVP-Frau das Mindestalter für den Fahrausweis auf 17 Jahre senken. Damit könnten bereits 17-Jährige Autofahren lernen. Ans Lenkrad dürfen sie aber nur mit einer Begleitperson.

Umfrage Was denken Sie, sollten sich bereits 17-Jährige hinters Steuer setzen können? Ja, warum denn nicht.

Man muss ja den Lernfahrausweis mindestens ein Jahr haben, bevor man zur Prüfung kann. Deshalb macht das Sinn.

Nein, das ist viel zu jung.

Es geht hier nur um Konsum und nicht um Verkehrssicherheit.

Jugendliche wollen prahlen



Herr Wismer*, macht es einen Unterschied, ob man bereits mit 17 oder erst mit 18 Jahren fahren lernt? Die Gehirnforschung zeigt, dass das Gehirn mit 17 noch nicht gereift ist. Dennoch kann man nicht alle in einen Topf werfen: Es gibt 17-Jährige, die in der Lage sind, verantwortungsvoll zu fahren. Und dann gibt es die, die es lieber sein lassen sollten.



Müsste man nicht in die andere Richtung, um für Sicherheit im Verkehr zu sorgen? Volkswirtschaftlich würde das keinen Sinn machen. Viele Junge brauchen den Fahrausweis für berufliche Zwecke, beispielsweise ein Automechaniker und Handwerker, die zu einem Kunden müssen.



Besteht die Gefahr, dass nun Jugendliche nur Autofahren lernen wollen, damit sie prahlen können? Das kann ich mir durchaus vorstellen. Unsere Befürchtung ist ja, dass viele mit 17 den Fahrausweis beantragen, aber erst kurz vor dem 18. Lebensjahr hervorholen, um sich für die Prüfung vorzubereiten.



*Willi Wismer, Präsident des Zürcher Fahrlehrer-Verbands

Die Senkung ist umstritten. Nicht nur Roadcross, die Stiftung für Verkehrssicherheit, sondern auch der Verkehrs-Club der Schweiz (VCS) protestieren dagegen. Problematisch sieht das Vorhaben auch die Unfallverhütungsstelle Bfu. Auch haben 30 von 48 Ständeräten die Senkung mit einer Motion verhindern wollen. Doch Leuthard konnte sie überreden.

«Kein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl»

Für Willi Wismer, Präsident des Zürcher Fahrlehrer-Verbands, ist klar: «Leuthard möchte durch mehr Routine für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Eigentlich ist das lobenswert, aber nur weil ich früher ran darf, bedeutet das nicht, dass ich zu mehr Routine komme.» Nur in Ausnahmefällen würden Jugendliche das neue Angebot in Anspruch nehmen und schon mit 17 so häufig fahren, dass sie das mit 18 alleine dürften.

Im Vergleich zu heute profitiere man kaum vom Vorhaben: «Wenn man mit 17 den Lernfahrausweis hat, darf man mit 18 an die praktische Prüfung. Mit der aktuellen Regelung erhält man den Lernfahrausweis mit 18 und es gibt keinerlei Vorschriften, wann die praktische Prüfung abzulegen ist. Somit kann diese auch bereits nach wenigen Monaten abgelegt werden.»

«Ohne Gefühl für Gefahren»

Laut Verkehrsexperte Peter Förtsch macht dieses eine Jahr aber einen Unterschied: «Mit 17 ist man mehr als mit 18 noch in einem Entwicklungsalter, das von starken Veränderungen geprägt ist und auch viel von den Jugendlichen abverlangt. Man ist stark mit der Schule oder Lehre beschäftigt, sucht nach Anerkennung und seinem Platz in der Gesellschaft. Zudem ist man risikobereiter, je jünger man ist», so Förtsch.

«In diesem Alter ist man oft sehr spontan und hat noch kein ausgeprägtes Gefühl für die ernsthaften Gefahren im Strassenverkehr.» Trotzdem verändere sich die Sicherheit auf den Strassen mit der neuen Regel nur wenig, so Förtsch: «Die Lernfahrer dürfen nur mit Begleitpersonen fahren. Diese muss eingreifen, bevor es gefährlich wird.»

Erfahrung als positiver Effekt

Laut der «Sonntagszeitung» soll Leuthard der Meinung sein, dass ohnehin nicht viele von der Möglichkeit Gebrauch machen und mit 17 Jahren einen Lernfahrausweis beantragen werden. Förtsch glaubt, dass sich Leuthard damit «ziemlich aus dem Fenster gelehnt» hat. «Woher will sie wissen, wie viele das wollen? Zu dieser ganzen Thematik gibt es keine gesicherten Erfahrungswerte. Wir wissen nicht, was geschehen wird.» Eine gewisse Nachfrage werde es geben, aber keinen Boom. «Manche werden den Lernfahrausweis einfach beantragen, um bei Freunden prahlen zu können, dass sie nun bald Auto fahren dürfen.»

Mit Blick auf das benachbarte Ausland könnte die Senkung immerhin durchaus einen positiven Effekt haben: «Wenn sich die Lernfahrer die Zeit nehmen, in diesem Jahr so viel wie möglich fachmännisch einwandfrei begleitet zu fahren, gewinnen sie an Erfahrung. Was wiederum dafür sorgen könnte, dass es zu weniger Unfällen kommt.» Ob das gelingt, sei eine Frage des Geldes und der Zeit. Die vom Parlament geforderte Senkung der Kosten einer Fahrausbildung werde damit aber nicht erreicht. «Es ist eher mit Mehrkosten zu rechnen.»

Obwohl junge Männer bis 25 Jahre die Gruppe mit den schwersten und häufigsten Unfälle bildeten, ist Förtsch gegen eine Erhöhung des Lernfahr-Alters: «Der Ausbau der zweiten Ausbildungsphase um einen Tag oder die obligatorische Schulung in der ersten Phase für defensives Fahren bei einer Fahrschule dürfte bessere Resultate in der gewünschten Richtung zeigen.»

