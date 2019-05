«Vor dem Konzertende zu gehen, ist nicht sehr fair»

Metallica-Konzert im Zürcher Letzigrund, kurz vor Schluss. Die Zugaben sind noch nicht gespielt, da verlassen die ersten Zuschauer das Stadion. «Es nervte mich richtig, als sich mehrere Personen an mir vorbei Richtung Ausgang zwängten. Mit ihrem vorzeitigen Gehen belästigten sie viele Fans, die das Konzert zu Ende geniessen wollten», sagt Leser Z. U.

Er ist nicht allein. Ähnlich erging es Leser J. P. (29). Er besuchte Mitte Mai eine Konzertveranstaltung im vollen Zürcher Hallenstadion. Noch während das Orchester zu Ende spielte, standen Dutzende Besucher auf und drängten zu den Ausgängen. «Ich sah gar nicht mehr nach vorne, weil die Leute vor mir durchliefen», sagt P. «Ich fand das nicht nur respektlos den Musikern gegenüber, sondern auch schade für alle, die das Konzert bis zum Schluss geniessen wollten.»

«Das Verhalten ist nicht besonders fair»

Felix Frei, der mit dem Hallenstadion die grösste Schweizer Event-Location leitet, kennt das Problem. Das vorzeitige Gehen sei gegenüber den Künstlern oder Besuchern nicht besonders fair, sagt er. «Eigentlich sollten Besucher bleiben, bis alle Beteiligten für ihre erbrachte Leistung geehrt wurden.» Tatsache sei aber, dass dies einige nicht machen. «Es ist aber in der Regel eine kleine Minderheit», so Frei.



Dieses Verhalten beobachte er schon seit vielen Jahren und sei nichts Neues. Es gebe verschiedene Gründe dafür: «Es kann sein, dass das Konzert nicht gefällt oder es mit dem ÖV knapp wird. Besonders dann, wenn die Veranstaltung länger dauert als geplant.» Ausserdem gebe es viele Besucher, die den grossen Menschenmassen ausweichen möchten, so Frei. «Bei der Ausfahrt aus dem Parkhaus kommt es nach einer Veranstaltung oft zu Stau. Diesen wollen die Besucher so vermeiden.»

«Bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen»

Claude Messner, Professor für Consumer Behavior an der Universität Bern, erklärt mithilfe der Zieltheorie, was psychologisch in Menschen vorgeht, die eine Veranstaltung nicht bis zum Schluss geniessen können. «Wir besuchen eine Veranstaltung, um ein bestimmtes Bedürfnis zu befriedigen. Je nach Spielstand bei einem Match oder der Reihenfolge der Songs einer Band ist bereits vor Ende der Veranstaltung klar, dass das Bedürfnis bereits befriedigt wurde oder nichts mehr zu erwarten ist. Irgendwann beginnen andere Bedürfnisse wie schlafen oder staufrei nach Hause zu kommen, Oberhand zu gewinnen.»

So betrachtet, sei es sogar verwunderlich, dass so viele Menschen sich ein Spiel oder eine Show bis zum Schluss anschauen. «Normalerweise wird es negativ bewertet, wenn Personen etwas nicht bis zum Schluss durchziehen, sprich bis zum Ende eines Spiels bleiben. Doch haben sie irgendwann ihr Bedürfnis nach der Veranstaltung ausreichend befriedigt. Dann ziehen sie grösseren persönlichen Nutzen daraus, beispielsweise früher bei der Familie zu sein, als bis zum Schlusspfiff zu bleiben. Das kann durchaus positiv ausgelegt werden.» Es komme aber auch auf die Art der Veranstaltung an: «Bei einem Fussballspiel fällt es weniger auf als im Theater oder der Oper.»

Doch welche Beweggründe haben Leute, die ein Konzert oder Fussballspiel vorzeitig verlassen? Ist es wirklich immer unhöflich, oder kommt es auf die Art der Veranstaltung darauf an? Im Video oben sagen unsere Leser ihre Meinung.

