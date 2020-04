«Coiffeur-Kunden erhalten Einweg-Schutzumhang»

Am 27. April können Coiffeursalons wieder öffnen, wenn sie ein geeignetes Schutzkonzept vorweisen können. Ist ein solches vom Bund schon genehmigt worden?

Damien Ojettli: Wir haben bereits vor zwei Wochen ein Konzept erstellt, in dem genaue Massnahmen ausgearbeitet wurden. Diese haben wir dem Bundesrat am 7. April auch vorgelegt, aber wir haben noch keine Rückmeldung erhalten. Dass wir aber die Salons wieder öffnen können, werten wir als Zeichen dafür, dass die Massnahmen gut sind. Wir haben aber noch keinen definitiven Bescheid.

Damien Ojetti

Damien Ojetti ist Präsident des Branchenverbands Coiffuresuisse und selber Inhaber eines Coiffeurgeschäfts mit zwölf Mitarbeitern in Genf.

Wie sehen die Schutzmassnahmen konkret aus?

Mitarbeiter und Kunden müssen beide eine Maske tragen. Ausserdem erhält jeder Kunde einen Einweg-Schutzumhang. Und natürlich müssen die Angestellten Handschuhe tragen und diese für jeden Kunden wechseln.

Man kommt sich trotzdem sehr nahe, zum Beispiel bei der Bartpflege.

Für alle Serviceleistungen, bei denen man vis-à-vis vom Kunden steht, zum Beispiel Bartpflege oder Rasur, sehen wir vor, dass Coiffeure Plexiglasvisier-Masken tragen, die das ganze Gesicht schützen.

Erwarten Sie am 27. April einen Ansturm?

Aus Sicht des Verbands ist das schwierig zu sagen. Ich persönlich denke, dass viele Menschen noch unsicher sind. Ihnen wurden die letzten fünf Wochen gesagt, bleibt zu Hause, geht nicht raus. Aber die Reaktion ist sicher bei jedem anders. Vielleicht gibt es einen Ansturm, der sich wieder abschwächen wird.

Wie kann man die Distanz zwischen den Kunden untereinander einhalten?

Unser Konzept sieht vor, dass pro Salon nur die Hälfte der Bedienungsplätze zur Verfügung stehen. Ein Stuhl kann besetzt werden, der nächste bleibt frei.

Wird es Coiffeure geben, die aus Angst vor einer Ansteckung ihr Geschäft nicht öffnen werden?

Dass kann ich nicht sagen. Jeder muss das für sich selber entscheiden.

Öffnen Sie Ihr Geschäft?

Ja, auf jeden Fall, unter Einhaltung des Schutzkonzepts.

Was macht der Verband sonst noch?

Wir arbeiten an einer Plattform, auf der Coiffeure Anbieter von Schutzmasken, Handschuhen und Plexiglasscheiben finden können. Gerade die Maskenbeschaffung ist zurzeit schwierig. Aber als Coiffeur hat man die Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern und den Kunden, diese so gut wie möglich zu schützen. Das muss sich jeder bewusst sein.

Gibt es eine Corona-Trend-Frisur?

Keine Ahnung (lacht). Vielleicht ist der Trend dieses Jahr, dass es keinen Trend gibt.

