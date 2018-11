«Jetzt steht SVP-Präsident Rösti unter Druck»

Herr Milic, die SBI wurde wuchtig abgelehnt. Warum?



Thomas Milic: Das Thema der Rechtshierarchie war abstrakt. Es hat die Stimmberechtigten nicht allzu stark mobilisiert. Zweitens war es eine klassische «SVP gegen den Rest»-Abstimmung. Es ist der SVP trotz moderater Kampagne nicht gelungen, ausserhalb ihres eigenen Lagers Stimmen zu gewinnen. Drittens hat eine Mehrheit ganz offensichtlich die Problemwahrnehmung der SVP nicht geteilt. Eine grosse Mehrheit sieht die direkte Demokratie nicht in Gefahr oder sah nicht ein, was die Initiative an der heutigen Situation Grundsätzliches ändern würde.

Hat die aggressive Inserate-Kampagne auf der 20 Minuten-Front den SBI-Gegnern nichts mehr genützt?

Offenbar realisierte die SVP-Spitze, dass die neue, in sehr moderatem Ton verfasste SBI-Kampagne nicht sonderlich stark mobilisierte. Die SVP hat vor allem dann Erfolg, wenn die Stimmbeteiligung hoch ist, wenn sich also Leute beteiligen, die sich sonst kaum je beteiligen. Diese werden mit einer «weichgespülten» Kampagne nicht motiviert, teilzunehmen. Also hat man – so meine Interpretation – im letzten Moment versucht, auf die üblich «kontroverse» Art zu mobilisieren.

Wie konnten die SBI-Gegner das Stimmvolk überzeugen?

Die Gegner der SBI haben inzwischen gelernt, wie mit SVP-Initiativen umzugehen ist. Meist ist es eine breite Allianz von Parteien und Interessenorganisationen, die sich in der Kampagne auf ihre jeweilige Kernwählerschaft konzentrieren. Die bürgerlichen Parteien argumentierten beispielsweise vornehmlich ökonomisch und in Bezug auf die Notwendigkeit einer solchen Initiative, während linke Parteien ihre Anhängerschaften primär mit dem Anti-Menschenrechtsargument mobilisierten. Alles in allem präsentierten die Gegner eine breite Palette von Nein-Gründen, die zusammengenommen zur deutlichen Ablehnung führten.

Nach der DSI, dem Asylgesetz, der erleichterten Einbürgerung, der Energiestrategie oder der USR ist das nun die nächste Niederlage für die SVP. Warum rennt die SVP von Niederlage zu Niederlage?

Bei der USR III haben die bürgerlichen Parteien generell verloren. Aber bei den anderen Vorlagen war die SVP die alleinige Verliererin. Bei allen Themen hatte die SVP vor allem Mühe, zu mobilisieren. Das ist ihr in der Vergangenheit, etwa bei der MEI, der DSI und der Ausschaffungsinitiative, immer sehr gut gelungen. Aber in letzter Zeit wählt sie Abstimmungsthemen aus, die nur noch bedingt elektrisieren. Die SBI ist ein gutes Beispiel: Es geht um die Rechtshierarchie. Dieses Thema ist schlicht zu abstrakt. Vielen Stimmenden ist nicht auf Anhieb klar, was die Rechtshierarchie mit ihrem täglichen Leben zu tun haben soll. Sie bleiben in der Folge der Urne fern oder beteiligen sich bloss lauwarm am Abstimmungskampf.

Spürt die SVP das Volk nicht mehr?

Es gibt keine Partei, die das Volk in seiner Gesamtheit vertritt. Aber die Erwartungen an die SVP sind auch aufgrund ihrer politischen Rhetorik hoch. Sie sagt ja selbst, dass sie das «Volk» beziehungsweise den Grossteil des Volkes vertrete. Und insofern ist ein Ergebnis von etwas mehr als 30 Prozent weit vom Ziel entfernt. Die SVP hat ja auch in der Vergangenheit nicht immer gewonnen, aber ihre Themen haben stets elektrisiert. Das ist in dieser Form tatsächlich nicht mehr der Fall. Das Referendum gegen das Energiegesetz hat selbst die eigene Anhängerschaft nur bedingt dazu bewegt, teilzunehmen.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann glaubt, die Schweizer seien müde von der SVP. Hat er Recht?

In der Tat muss jede Partei – ob SVP, SP oder irgendeine andere Partei – abwägen, wie viel sie den Stimmberechtigten zumuten will. Denn tatsächlich empfinden die Stimmberechtigten wiederholte Abstimmungen irgendwann einmal als blosse Zwängerei. Und vor allem: Wenn sich Initiativen in einem Themenbereich häufen, beginnen die Stimmenden, solche Vorlagen nur noch aufgrund dessen, wer der Absender ist, zu bewerten. Mit anderen Worten: Man setzt sich nicht mehr gross mit dem Vorlageninhalt auseinander, sondern lehnt sie kurzentschlossen ab, weil sie «wieder so eine SVP-Initiative ist». Das gleiche Problem hat im Übrigen gerade auch die SP. Ein Motiv, dass bei Nachbefragungen zu SP-Initiativen oft zu hören ist, ist: «Habe ich abgelehnt, weil es wiedermal so eine SP-Initiative ist.»

Was bedeutet die erneute Niederlage für Albert Rösti?

Er steht unter Druck, ganz klar. Allerdings war die Ausgangslage für ihn ohnehin schwierig. Wie ein Trainer, der eine Fussballmannschaft neu übernimmt, die in der jüngsten Vergangenheit fast alles gewann, war es für ihn von Vornherein kaum möglich, die Erfolge der SVP von 2015 zu wiederholen oder gar zu toppen. Aber man wird bei der SVP sicher über die Wahl der Initiativthemen diskutieren müssen.

Was bedeutet die erneute Niederlage der SVP für das Wahljahr?

Die SVP muss aufpassen, kein Verliererimage zu bekommen. Denn ein Verliererimage wirkt demobilisierend. Die GLP hatte beispielsweise einen regelrechten Lauf im Vorfeld zu den Wahlen 2015. Dann kam die Abstimmung über die erste GLP-Initiative im März 2015, die mit einem rekordverdächtig hohen Nein endete. Die GLP verlor anschliessend bei kantonalen wie auch bei der nationalen Wahl. Für das Profil einer Partei sind Initiativen hingegen von Nutzen.

Die SBI ist vom Tisch. Nun beginnt der Kampf um die Personenfreizügigkeit. Wie geht es jetzt weiter? Bedeutet das Nein zur SBI ein Ja zur Personenfreizügigkeit?

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht es nicht so aus, als ob die SVP die Niederlagenserie an der Urne stoppen kann. Denn Umfragen deuten darauf hin, dass die Bilateralen, aber auch die Personenfreizügigkeit, eine solide Mehrheit hinter sich haben. Die Zuwanderung ist im Vergleich zu 2014, als die Masseneneinwanderungsinitiative angenommen wurde, ebenfalls rückläufig. Der Problemdruck ist demnach nicht derselbe wie damals. Aber das Thema dürfte, erstens, leichter verständlich sein als die Rechtshierarchie zwischen Völker- und Landesrecht, und deshalb, zweitens, mehr Stimmende an die Urnen locken. Je höher die Beteiligung, desto schwieriger aber eine Prognose, weil sich Leute beteiligen, die sonst kaum je teilnehmen. Insofern ist die Vorhersage von vorhin bloss eine allererste, sehr generelle Beschreibung der Stimmungslage.