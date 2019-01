«Arena»-Dompteur Jonas Projer überliess den Ring für einmal der Jugend. Sara Beeli, Luis Baptista und Andrea Marti übernahmen seinen Job im Rahmen der Jugendmedienwoche «YouNews», an der auch der 20-Minuten-Verlag Tamedia beteiligt ist. Unter ihrer Leitung kreuzten die Nationalräte Barbara Steinemann (SVP), Martin Candinas (CVP), Fabian Molina (SP) sowie Ständerat Ruedi Noser (FDP) die Klingen. Die erst 17-jährigen Moderatorinnen und der Moderator werden auf Twitter für ihren aussergewöhnlichen Einsatz in der SRF-Sendung am Freitagabend mit Lob überhäuft.

«Viele Leute meiner Generation wären in dieser Rolle wohl schon vor dem ersten Satz ohnmächtig geworden, aber diese 17-jährige Saara Beeli moderiert die #SRFarena, als hätte sie eine Projer-DNA», schwärmt Politologe Mark Balsiger. User Thomas Schneider findet gar: «Jonas Projer sollte sich warm anziehen.»

Projer wäre vor Aufregung im Boden versunken

Markus Kobel hätte nichts dagegen, wenn die Jungen öfter die Arena moderierten. «Die Politiker gehen viel gesitteter miteinander um», fügt er ironisch an. Andere loben, dass die Gäste einander nicht ins Wort gefallen sind.

Auch Jonas Projer ist begeistert und spornt die jungen Moderatoren an, dranzubleiben und genau so weiterzumachen. «Sie sind einfach grossartig.» Auch stimmt der Profi einem User zu, dass er mit 17 Jahren vor Aufregung im Boden versunken wäre und sich nicht hätte auf den Inhalt konzentrieren können.

Viele Leute meiner Generation wären in dieser Rolle wohl schon vor dem ersten Satz ohnmächtig geworden, aber diese 17-jährige Sara Beeli moderiert die #SRFarena, als hätte sie eine Projer-DNA. #Chapeau #Riesentalent — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) 18. Januar 2019

Schön wie sich die Politiker zurück halten. Moderatorin 1A! Jonas Projer sollte sich warm anziehen... #srfArena — Thomas Schneider (@SchneiderTom) 18. Januar 2019

Man "spürt" die projersche Bearbeitung bei den Jungmoderatoren :-) #srfarena — Sandro Lüscher (@sandroluescher) 18. Januar 2019

Von mir aus dürften die Jungen öfter die Arena moderieren, die Politiker gehen viel gesitteter miteinander um ;-) #srfarena — Markus Kobel (@m_kobel) 18. Januar 2019

Dranbleiben... Geht genau so weiter. Sie sind einfach grossartig #srfarena https://t.co/TX3Z0G6i4e — Jonas Projer (@jonasprojer) 18. Januar 2019

Also die #srfarena hat kein Nachwuchsproblem! 👍🏻 Ich wäre in dem Alter vor Aufregung im Boden versunken und hätte mich nicht auf den Inhalt konzentrieren können. — Raffael Walther (@RaffaelW) 18. Januar 2019









