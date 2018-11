«Ju wurde für den Krieg gebaut, nicht für 70 Jahre»

Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) spricht per sofort ein Flugverbot für die zwei weiteren in Dübendorf ZH stationierten Ju-52 aus. Das, obwohl die Untersuchung des Wracks der am 4. August abgestürzten JU-52 bei Flims keine Hinweise auf einen technischen Fehler ergeben hat. Grund für das Flugverbot seien schwerwiegende strukturelle Schäden im Bereich der Flügelholme der Unglücksmaschine, wie die Untersuchung des Wracks ergeben habe. Laut Bazl waren die Schäden bei normalen Inspektionen und Wartungsarbeiten nicht feststellbar.

Maschinen nicht wartungsfreundlich



Aviatikexperte Max Ungricht erklärt: «Alte Maschinen wie die Ju-52 sind nicht besonders wartungsfreundlich gebaut. Man baute sie ursprünglich für den Krieg, nicht für 70 Jahre Flugbetrieb.» Dass die Ju so lange fliege, sei nie geplant gewesen, entsprechend sei auch das Thema Wartung nicht so wichtig gewesen. «Man kann zum Beispiel den Holm, also das tragende Bauteil des Flügels, nur sehr aufwendig komplett inspizieren, da der Zugang schwierig ist. Ob eine solche Inspektion in den Wartungsunterlagen überhaupt vorgesehen ist, weiss ich nicht», so Ungricht.

Es sei richtig, dass die Ju-52 Maschinen nun gegroundet wurden, denn die Korrosionsspuren sind erheblich. «Dennoch ging davon keine unmittelbare Gefahr aus. Die Flugzeuge dieser Generation waren sehr massiv gebaut.»

Für Chefredaktor von Skynews.ch, Hansjörg Bürgi, kommt das Grounding unerwartet. «Ich bin überrascht, dass man die Mängel bei den Kontrollen bisher nicht bemerkt hat. Die Ju-Air hat sich an alle Auflagen des Bazl gehalten und wohl noch genauer hingeschaut.» Es ist ja momentan sowieso Winterpause. «Die Frage ist nun, ob die Ju-Air schon im Frühling wieder starten kann. Die Wartungsarbeiten sind sehr aufwendig, die verrosteten Stellen müssen entfernt und ersetzt werden, und Ersatzteile muss die Ju-Air teileweise selber herstellen», sagt Bürgi.

Repariere man die Maschinen korrekt, stehe dem weiteren Flugbetrieb aber nichts im Weg. «Ich und viele andere Oldtimer-Liebhaber steigen dann jederzeit wieder gern in eine Ju-52.»

Flugzeuge werden nun geprüft



Gegenüber dem «Tagesanzeiger», sagt der Kommunikationsbeauftragte der Ju-Air, Christian Gartmann, dass die Flugzeuge nicht schlecht gewartet waren. «Wären uns solche Schäden an einem unserer Flugzeuge bekannt gewesen, hätten wir es nicht fliegen lassen.» Die normalen Wartungsarbeiten würden aber im Moment nicht revidiert, so Gartmann. Diese seien bereits 50 Prozent intensiver als bei jüngeren Flugzeugen.

«Die Ju-Air arbeite mit Hochdruck daran, Lösungen zu finden», so Gartmann. «Wir müssen die beiden Ju-52 nun sehr sorgfältig überprüfen.» Die Ju-Air gehe aber nicht davon aus, dass sie von ähnlichen Schäden betroffen sind.