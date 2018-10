«Juden drohen Angriffe von allen Seiten»

Vor seinem Amoklauf in Pittsburgh fiel Robert D. Bowers (46) durch antisemitische Tiraden im Netz auf. Am Samstag drang er mit einem Sturmgewehr und mindestens drei Pistolen bewaffnet in eine Synagoge ein und eröffnete das Feuer. 11 Menschen verloren ihr Leben.

Geschockt reagieren Schweizer Juden auf das Blutbad. «Wir sind tief betroffen. Das Attentat zeigt einmal mehr, dass Angriffe auf Juden von allen Seiten kommen können, sei es aus dem rechts- oder linksextremen oder islamistischen Milieu», sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG). Kreutner bereitet auch der Judenhass im Netz Sorgen. Die Bedrohung ist laut den Sicherheitsbehörden auch in der Schweiz gestiegen.

Orthodoxe mit gezücktem Messer verfolgt

Mehrere Fälle von antisemitisch motivierten Attacken sorgten für Schlagzeilen:



• Im Juli 2015 griff eine Horde Neonazis in Zürich am helllichten Tag einen orthodoxen Juden an. Einer der Angreifer wurde wegen Rassendiskriminierung und Tätlichkeit zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt.

• Im Juli dieses Jahres verfolgte ein Mann in Zürich mit gezücktem Messer eine Gruppe orthodoxer Juden und beschimpfte sie. Er konnte überwältigt werden.

• Im Oktober war eine jüdische Metzgerei in Basel zum vierten Mal innert fünf Wochen Ziel eines Angriffes: Unter anderem wurden die Tür und ein Fenster mit Steinen eingeschlagen. Die Betreiber vermuten einen antisemitischen Hintergrund, die Polizei ermittelt.

«Millionen für die Sicherheit»

Aussagen von US-Präsident Donald Trump legen nahe, dass die Synagoge in Pittsburgh nicht von bewaffneten Sicherheitsleuten bewacht wurde. Laut dem SIG investieren die hiesigen jüdischen Gemeinden Millionen von Franken in die Sicherheit. Das stelle eine grosse Belastung dar. «Der grösste Teil der Kosten fällt fürs Personal an», sagt Kreutner. Zu den genauen Massnahmen äussert er sich nicht. Bekannt ist, dass einige Synagogen von Sicherheitsleuten geschützt werden oder dass bauliche Massnahmen getroffen wurden.

Auch Frédéric Weil, Geschäftsführer der Israelitischen Cultusgemeinde Zürich, sagt: «Wir sind auf der Hut und haben immer ein wachsames Auge.» Der Vorfall in den USA, aber auch die Übergriffe in Zürich, sorgten selbstverständlich für Unruhe bei der jüdischen Bevölkerung. «Man fragt sich, ob in Bezug auf die Sicherheit genug gemacht wird.»

Der Bund will mehr tun

Die jüdischen Gemeinden dürfen immerhin auf Unterstützung des Bundes hoffen: Der Bundesrat hat im Juli entschieden, dass sich der Bund an den Kosten für die verstärkten Sicherheitsmassnahmen beteiligt. Ab kommenden Jahr will er 500’000 Franken sprechen. Zudem wird ein Gesetz geprüft, das dem Bund direkte Massnahmen zum Schutz der Juden ermöglichen würde. Heute fällt dies in die Kompetenz von Gemeinden und Kantonen.



(daw)