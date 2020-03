«Junge absichtlich zu infizieren, wäre unethisch»

Der Ökonom und Wirtschaftsprofessor Reiner Eichenberger sagte gegenüber 20 Minuten, eine absichtliche Ansteckung junger Schweizer mit dem Coronavirus könnte helfen, die wirtschaftlichen Schäden möglichst gering zu halten: «Das Veranstaltungs- und Reiseverbot verursacht immense Kosten. Wir müssen jetzt überlegen, Junge vorbeugend und gezielt zu durchseuchen.» Diese wären nach zwei Wochen in Quarantäne so gut wie immun gegen das Virus und könnten wieder arbeiten, festen und reisen.

Sterblichkeitsrate könnte deutlich tiefer sein, als angenommen

Gemäss dem Notarzt und Harvard-Dozenten Jeremy Samuel Faust, ist die Sterblichkeitsrate beim Coronavirus möglicherweise viel tiefer, als derzeit angenommen. Akutell geht die WHO von einer Sterblichkeitsrate von 3,4 Prozent aus. Auf «Slate.com» schreibt Faust, es gebe verschiedene Gründe, die für eine tiefere Rate sprechen. So sei die Sterblichkeitsrate schon bei früheren Pandemien anfang stets viel zu hoch angenommen worden. Aber auch die Daten der Passagiere, die auf dem Kreuzfahrtschiff «Diamond Princess» für mehr als zwei Wochen unter Quarantäne gestellt worden sind, deuteten auf eine tiefere Sterblichkeitsrate hin: «Von den 3711 Menschen an Bord wurden 705 positiv getestet», sagt Faust. Mehr als die Hälfte der positiv getesteten seien asymptomatisch gewesen, sprich: Sie hätten keine Anzeichen der Erkrankung gezeigt. Die Zahl registrierter asymptomatischer Coronapatienten sei im Rest Chinas verschwindend gering. «Das lässt den Schluss zu, dass zwar deutlich mehr Chinesen sich angesteckt haben, als angenommen. Es heisst aber auch, dass die Sterblichkeitsrate wohl höchstens halb so hoch ist, wie bisher angenommen.»





Auch für den Notarzt und Harvard-Dozenten Jeremy Samuel Faust ist der Schutz junger, gesunder Menschen nicht mehr sinnvoll. Er schreibt auf Slate.com: «Wir müssen unsere Ressourcen zum Schutz älterer und besonders gefährdeter Personen einsetzen.» Ausserdem sei die Sterblichkeitsrate beim Coronavirus wohl deutlich tiefer als bisher angenommen (siehe Box).

«Verbreitung bei Gesunden kann nicht verhindert werden»

Für Mark Witschi, Leiter Sektion Impfempfehlungen und Bekämpfungsmassnahmen beim Bundesamt für Gesundheit, ist Eichbergers Idee «theoretisch spannend». Der Beweis, dass eine einmalige Ansteckung mit dem Coronavirus vor weiteren Ansteckungen schützte, sei zwar noch nicht erbracht. Dass es bei so vielen Ansteckungen noch kaum Doppelansteckungen gegeben habe, deute aber darauf hin, dass eine Ansteckung tatsächlich einen hohen Grad an Immunität verspricht, sagt Witschi.

Der Idee, junge Menschen absichtlich zu infizieren, steht Witschi trotzdem kritisch gegenüber: «In der Realität würde sich die Trennung von durchseuchten und Risikopatienten unmöglich sauber vollziehen lassen.» Witschi denkt etwa an Grosseltern, die ihre Enkelkinder betreuen, oder an den Ausgang am Wochenende: «Die Gesellschaft ist kein Labor, wir können unmöglich kontrollieren, wer wen kontaktiert.» Das Risiko sei schlicht zu gross.

«Prognosen für die Wirtschaft sind schwierig»

Dazu kommt: «Bei jungen Menschen verläuft die Erkrankung am Coronavirus zwar meist harmlos, aber nicht immer.» Möglich wäre laut Witschi, dass jemand aufgrund einer unbekannten Vorerkrankung Risikopatient ist, das aber gar nicht weiss: «Im dümmsten Fall könnte jemand sterben, weil man ihn oder sie absichtlich infiziert hat.» Deshalb wäre es für Witschi unethisch, Menschen absichtlich zu infizieren.

Für Witschi hat der Schutz der Bevölkerung Priorität vor wirtschaftlichen Interessen. «Aber selbstverständlich müssen die Massnahmen umsetzbar und verhältnismässig sein.» Verlässliche Prognosen der wirtschaftlichen Schäden seien schwierig: «In Italien wurden grosse Teile des Landes abgeriegelt und fast zum Stillstand gebracht.» Für Witschi stellt sich die Frage, ob der Wirtschaft mit einem Veranstaltungsverbot zu einem früheren Zeitpunkt nicht mehr gedient gewesen wäre. «So hätte die rasante Verbreitung möglicherweise verlangsamt werden können und die Situation wäre jetzt nicht so drastisch – für die Menschen, aber auch für die Unternehmen.»

Wenig Verständnis für Eichenbergers Idee bringen zwei Experten auf. Beda Stadler ist ehemaliger Direktor des Instituts für Immunologie der Universität Bern: «Junge Menschen anzustecken, birgt ein zu grosses Risiko», sagt er. Junge Menschen, die «en masse» angesteckt würden, hätten nicht genügend Disziplin: «Deshalb würde das Virus wohl erst recht gehäuft auf die Alten übergreifen.»

«Die Toten kommen nicht zurück ins Leben»

Anstatt die Jungen nun massenhaft anzustecken, empfiehlt Stadler eine bessere Trennung: «Unsere Gesellschaft kennt den Jugendschutz. Jetzt wäre es an der Zeit, ihn temporär in einen Altenschutz umzuwandeln», sagt der Immunologe. Sprich: «Bis die Seuche vorbei ist, sollten Veranstaltungen entweder für die Alten verboten sein oder es werden nur Betagte zugelassen.» So liesse sich die Ansteckung älterer Menschen laut Stadler bestmöglich verhindern. «Veranstalter hätten dann eine einfache Regel, an die sie sich halten können und die jeder Türsteher nachvollziehen kann.»

Von einer «gefährlichen und unverantwortlichen Idee» spricht auch Richard Neher vom Biozentrum der Universität Basel: «Bald haben wir hoffentlich Therapien oder einen Impfstoff. Jetzt das Handtuch zu werfen, setzt Menschenleben aufs Spiel.» Er findet, jetzt müsse nicht weniger gemacht werden, um die Verbreitung zu verlangsamen, sondern mehr. «Denn egal, wie hoch die wirtschaftlichen Schäden sind, das rechtfertigt nicht, Menschen absichtlich zu infizieren. Die Toten kommen nicht zurück ins Leben. Die Wirtschaft schon.»

