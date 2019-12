«Kann nur versuchen, von der Lawine wegzufahren»

Herr Jelk, wie konnte sich die Lawine in Andermatt lösen und die Skipiste verschütten?

Das Problem war sicherlich der Wind, der den Schnee verfrachtet hat. Der Schnee sammelt sich in einer Mulde, bis er abrutscht. Es sieht nach einer Gleitschneelawine aus. Das ist auf den Bildern gut zu erkennen. Ob sie sich spontan oder durch einen Variantenfahrer gelöst hat, kann ich nicht beurteilen. Klar ist: Solche Gleitschneelawinen sind unberechenbar und ein grosses Problem. International hat niemand eine Lösung, solche Abgänge zuverlässig vorauszusagen.

Zur Person



Bruno Jelk (76) war 34 Jahre lang Rettungschef in Zermatt und ist seit 35 Jahren Chefbeobachter des Lawinendienstes Mattertal. Er gilt als Pionier der Bergrettung.

Mehrere Personen wurden verschüttet. Wie lange kann man in einer Lawine überleben?

Das hängt davon ab, wie viel Sauerstoff sie unter der Lawine bekommen. In Österreich hat kürzlich eine Person fünf Stunden lang in einer Lawine überlebt. Es kann aber auch schon nach 15 Minuten zu spät sein.

Auf einem Leser-Video sieht man, wie Skifahrer versuchen, der Lawine zu entkommen – die Horrovorstellung eines jeden Wintersportlers. Was kann man in einer solchen Situation tun?

Man kann nur probieren, aus der Gefahrenzone wegzufahren. Das ist bei einer Gleitschneelawine möglich, da sie im Vergleich zu einer Staublawine mit etwa 50 bis 60 Kilometern pro Stunde relativ langsam ist. Für ungeübte Skifahrer ist das aber schon schwierig.

Sechs Personen konnten gerettet werden. Hatten die Verschütteten Glück?

Ja, auf jeden Fall. Wenn jemand lebendig aus einer Lawine geborgen wird, ist immer eine grosse Portion Glück dabei.

Vier der Verschütteten konnten sich laut Polizeiangaben selbst aus den Schneemassen befreien. Was sagt das über die Lawine aus?

Unter anderem spielen die Grösse der Lawine sowie das betroffene Gelände eine Rolle. Auf eher flachem Gelände – wie in diesem Fall – rollt die Lawine langsamer. Die Personen, die sich selbstständig befreien konnten, waren höchstwahrscheinlich nicht ganz verschüttet. Dann nämlich wäre es schwierig, wenn auch nicht unmöglich, von selbst aus den Schneemassen zu kommen. Ist jemand aber nur teilweise verschüttet und hat etwa freie Hände, kann er sich selbst aus dem Schnee retten.

Die Rettungsaktion dauerte stundenlang.Wieso ist es oft schwierig, die Verschütteten zu finden?

Oft ist die Lage unübersichtlich: An einem schönen Tag sind viele Wintersportler auf der Piste. Niemand weiss, wie viele Leute verschüttet worden sein könnten. Die Skifahrer auf der Piste sind meistens auch nicht mit Lawinensuchgeräten ausgerüstet, vielleicht haben einige eine sogenannte Recco-Diode in den Kleidern oder im Helm, die eine Ortung erleichtern. Deshalb dauern solche Rettungen sehr lange.

Sie sind selbst Chef Beobachtung des Lawinendienstes Mattertal und haben schon erlebt, wie Lawinen eine Piste trafen. Wie gross ist der Druck, die Piste bei schönem Wetter offen zu lassen?

Das darf keine Rolle spielen. Ich kenne den Pistenchef von Andermatt persönlich. Er hat enorm viel Erfahrung. Hätte er eine Gefahr gesehen, wäre die Piste nicht offen gewesen. Eine 100-prozentige Sicherheit gibt es leider nicht. Im Verhältnis zu den vielen Pistenkilometern und den vielen Leuten in den Bergen passiert in der Schweiz sehr wenig.

Wer haftet, wenn eine Lawine Skifahrer auf einer Piste verschüttet?

In einem solchen Fall gibt es eine Untersuchung. Es können Experten beigezogen werden, etwa vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos. Hat ein Skifahrer die Lawine ausgelöst, kann dieser zur Rechenschaft gezogen werden. Die Skigebiete sind in der Regel versichert. Zentral ist die Frage, ob Sorgfaltspflichten verletzt wurden. War die Lawine vorhersehbar, haftet das Skigebiet.

