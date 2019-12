Herr Lempert*, was halten Sie vom Panzer-Ausflug?

Diese Aktion ist völlig daneben. Hier werden Steuergelder verschwendet. Auf der Primarstufe Kinder zu militarisieren, geht nicht. Wenn die Armee nichts besseres zu tun hat, als mit Panzern Primarschulen zu besuchen, müssen wir uns schon fragen, was ihr Sinn ist.

Umfrage Was halten Sie vom Panzer-Ausflug an die Schule? Eine super Idee, ich sehe das Problem nicht.

Eine gute Idee, wenn die Teilnahme freiwillig ist.

Das geht gar nicht!

Ich weiss es nicht.

Was haben sie gegen die Armee in der Schule?

Eine solche Armee-Propaganda hat in der Schule nichts zu suchen – erst recht nicht, wenn der Zivildienst und die GSoA keinen Raum erhalten. Dass die Schulleitung so etwas bewilligt, ist völlig daneben.

Die Armee ist Teil der Schweiz. Was spricht dagegen, sie zu präsentieren?

In der Schule geht es darum, dass Kinder etwas fürs Leben lernen. Sie sollen auch lernen, Konflikte mit Worten zu lösen – und nicht mit Gewalt.



Lewin Lempert ist Sekretär der GSoA. (Bild: Keystone)

(20M)