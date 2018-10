«Klauen beim Self-Scan ist heute ein Sport»

Die Gewerkschaft Unia warnte in einer Studie vor den Folgen aggressiver Self-Checkout-Kunden für das Verkaufspersonal. In der Umfrage bei Kassierern kam auch das Thema Diebstahl auf. Kassiererin Silke Meier etwa berichtete, dass sehr viele Handelsschüler zu den Stosszeiten es auf die digitalen Kassen abgesehen hätten. «Allgemein ist Klauen in dem Alter ein Sport, und das war dann natürlich eine tolle Herausforderung.» Als Kassiererin am Self-Checkout habe man zur Rushhour kaum die Übersicht: Man hat keine Chance mehr, irgendwie zu schauen, ob das Richtige eingegeben wird. Jemand nimmt zum Beispiel ein Kleingebäck für 2.50 Franken und tippt ein Weggli für 60 Rappen ein», sagt Meier.

Umfrage Haben Sie schon einmal etwas beim Self-Checkout nicht gescannt? Ja, man kann so einfach klauen.

Nein, ich getraue mich nicht.

Nein, so was muss ich nicht tun.

«So habe ich jede Woche bis zu sieben Franken gespart»



P.S.*, warum haben Sie beim Self-Checkout geklaut?



Es ist zu einfach, etwas zu klauen. Das Personal kontrolliert einfach fast nie, dann nutze ich das eben aus und scanne nur die Hälfte ein. So habe ich jede Woche bis zu sieben Franken gespart. Man müsste das System meiner Meinung nach einfach optimieren.



Wie soll das gehen?



Im Ausland gibt es bereits bessere Varianten. Das System in England kann man zum Beispiel nicht umgehen. Es merkt, wenn man nicht alles eingescannt hat, weil man seine Ware auf eine Waage legen muss, die das Gewicht abschätzen kann und somit feststellt, wenn man nicht alles gescannt hat. In Italien muss man teilweise auch deinen Beleg scannen, um überhaupt durch die Schranke zu kommen.



Wie gehen Sie vor?



Meistens suche ich zuerst den Scanner, bei dem ich am weitesten von einem Mitarbeiter entfernt bin. Beim Eintippen täusche ich dann entweder vor, dass ich den Strichcode darüberziehe, oder ich tippe zum Beispiel ein günstiges Weggli ein, obwohl ich ein teures Gipfeli habe. Je unauffälliger man ist, desto weniger kommen sie kontrollieren. Und wenn sie es doch machen, muss man sich ein bisschen blödstellen.



Wurden Sie schon erwischt?



Einmal wurde ich erwischt. Sie nahmen meine Daten auf, und ich erhielt eine Busse von 100 Franken. Bei einem weiteren Diebstahl bekäme ich in dieser Filiale Hausverbot.



20 Minuten hat sich zur Znünipause unter die Kunden in einem Self-Scanning-Bereich gemischt. Ein Student berichtet: «Früchte und Gemüse scanne ich nie. Es ist schlichtweg zu einfach, diese mitzunehmen.» Ein Student in Wirtschaftsrecht nimmt oft im Stress etwas kostenlos mit: «Wenn ich nur zwei, drei Dinge kaufen muss, geht es mir zu lange, das korrekte Produkt auf dem Bildschirm zu suchen.» Meistens suche er nach einem ähnlich teuren Produkt und tippe dieses ein.

«Dann läuft man halt eben raus, ohne zu bezahlen»

Und Svenja (28) findet, die Automaten hätten öfter technische Probleme, wofür sie keine Nerven habe: «Wenn eine Fehlermeldung erscheint, ist es mir einfach zu dumm, auf die Aufsichtsperson zu warten, um das System wieder zu entsperren. Dann nehme ich die Sachen einfach mit.» Grundsätzlich würde sie den Einkauf gern bezahlen, aber wenn man die Self-Checkouts nicht optimiere, sehe sie keinen Grund, dies zu tun. Am meisten klauen die Befragten Plastiksäckli für fünf Rappen. Oft merkt man erst nach dem Einpacken, dass man vergessen hat, das Säckli zu scannen. «Dann läuft man halt eben raus, ohne zu bezahlen», sagt eine Studentin aus Zürich.

Bei der Unia werden die Diebstähle als sehr belastend für die Mitarbeitenden angesehen. Sprecherin Silja Kohler sagt, dass dies zu Konfrontationen mit den Kundinnen und Kunden führe, wofür das Personal nicht ausgebildet sei. «Ausserdem fühlt es sich bei Diebstählen in seiner persönlichen und professionellen Würde angegriffen, weil es seine Aufgaben korrekt erfüllen will, dies aber durch die gleichzeitige Kontrolle mehrerer Kassen nicht immer möglich ist.» Oft hätten vor allem junge Leute das Gefühl, dass sie die Arbeit der Kassiererin übernehmen würden und sich deshalb sozusagen «selber einen Lohn auszahlen» könnten.

Kein Anstieg von Diebstählen

Bei der Migros sei immer mindestens eine Person als sogenannter Begleiter im Einsatz, heisst es auf Anfrage. Diese sei verantwortlich für die Kontrollen und Unterstützung bei den Self-Checkouts. Migros-Sprecher Tristan Cerf sagt: «In den Rushhours über Mittag oder gegen Feierabend haben wir zeitweise bis zu drei Personen eingeteilt.»

Bei der Migros sei das Problem von Diebstählen bekannt. Ein Anstieg bei Ladendiebstählen sei allerdings nicht festzustellen: «Bei uns geht nicht mehr als ein Prozent des Umsatzes wegen Diebstahl verloren. Diese Zahl ist seit mehreren Jahren stabil», sagt Cerf. Das System der Self-Service-Maschinen funktioniere trotzdem gut. «Unsere Kunden sind sehr ehrlich.» Auch bei Coop sei der allergrösste Teil der Kunden ehrlich. Aus Sicherheitsgründen geben die Händler keine detaillierten Auskünfte zu Ladendiebstählen.