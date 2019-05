Gereizte Lehrer verbieten Trinken im Unterricht

Kanti-Schülerin Eliane* (19) ist genervt: «Unser Hauptlehrer verbietet uns das Trinken während des Unterrichts, weil er sich dadurch gestört fühlt.» Nicht einmal Wasserflaschen seien bei ihm erlaubt, so die Ostschweizerin. Auch ein Lehrer von Laura* lässt keine Getränke im Klassenzimmer zu. «Dabei fördert Trinken die Konzentration. Wenigstens einmal pro Lektion sollte es erlaubt sein», ärgert sich die 18-Jährige aus dem Kanton Zug.

Wasser kann Konzentration steigern

Am wichtigsten sei, dass Süssgetränke im Schulzimmer nicht toleriert würden, betont Franziska Peterhans vom Lehrerverband. Ernährungsberaterin Jessica Stetter pflichtet bei: «Wenn ein Schüler Durst hat, sollte er die Möglichkeit haben, im Unterricht zu trinken – allerdings nur Wasser.» Dass sich Wasserkonsum positiv auf Konzentration und Leistungsvermögen von Schülern auswirken kann, zeigen mehrere Studien aus den USA und Deutschland. Stetter appelliert zudem an das gegenseitige Verständnis, um Konflikte zu vermeiden. «Damit der Wasserkonsum für die Lehrer nicht störend ist, sind klar definierte Regeln aber sicher sinnvoll.»

In der betreffenden Kantonsschule Zug ist der Getränkekonsum in Unterrichtsräumen grundsätzlich untersagt. Laut Direktor Peter Hörler führten heute aber viele Schüler Trinkflaschen mit sich. Diesem geänderten Verhalten trage man Rechnung und überlasse den Entscheid den Lehrpersonen. «Sie können es den Schülern erlauben, im Unterricht aus verschliessbaren Behältnissen zu trinken.» Bislang habe es an der Schule wegen dieser Regelung keine Beanstandungen gegeben.

«Nerviges Nuckeln, lästige Geräusche»

Der Grossteil der Kantonsschulen und Gymnasien in der Schweiz handhabt das ähnlich. Süssgetränke sind in zahlreichen Klassenzimmern tabu, Wasser in Flaschen darf dagegen mehrheitlich konsumiert werden – sofern es der Lehrer toleriert. «Die Lehrpersonen können das Trinken von Wasser mit der gebotenen Diskretion während des Unterrichts zulassen», steht beispielsweise in der Hausordnung der Kanti Olten.

Auch das Basler Gymnasium am Münsterplatz untersagt laut Hausordnung das Trinken in den Unterrichtsräumen. «Das kann ich nachvollziehen», sagt Oberstufenlehrer Lehrer Marc B.* (36) aus dem Kanton Thurgau. «Wenn man unterrichtet, ist es ziemlich nervig, wenn die Schüler ständig an ihren Flaschen nuckeln oder daran herumspielen.» Gerade bei grossen Klassen empfinde er das dauernde Öffnen und Schliessen von Flaschen sowie die Trinkgeräusche als lästig.

Der Lehrer betont, für 13- bis 16-Jährige sei es durchaus zumutbar, eine Lektion von 45 bis 50 Minuten durchzuhalten, ohne zu trinken. «Sie können ja in den Zwischenpausen Flüssigkeit zu sich nehmen.» Ausnahmen macht er nur wenige. «Bei grosser Hitze im Sommer erlaube ich den Schülern, Wasserflaschen mitzunehmen und daraus zu trinken – wenn es den Unterricht nicht stört.»

Keine Empfehlung vom Lehrerverband

Für Franziska Peterhans vom Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) ist klar: «Das Thema muss auf Stufe Klasse/Lehrperson geregelt werden.» Eine nationale Regelung gebe es nicht, der LCH gebe dazu auch keine Empfehlungen ab. Für sie seien beide Varianten praktikabel – gerade bei älteren Schülern. «Auf Sekundarstufe I sind Wasserflaschen am Arbeitsplatz durchaus eine Möglichkeit. Jugendlichen ab 13 Jahren ist es aber auch zuzumuten, dass sie 45 Minuten auf das Trinken verzichten können.»



Bei Primarschülern sei das etwas anders. «Sie brauchen mehr Flüssigkeit und vergessen oft, in den Pausen zu trinken», so Peterhans. Daher solle die Lehrperson die Kinder darauf hinweisen, vor dem Unterricht zu trinken – oder während der Lektion eine kurze Trinkpause für alle einlegen.

*Namen der Redaktion bekannt



(rol)