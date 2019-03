«Lernenden wird ohne klaren Grund gekündigt»

L. R.* (18) und ihre Kollegin M. Z.* (20) sind im zweiten Lehrjahr als Fachfrau Gesundheit (FaGe). Sie fühlen sich alles andere als wohl: R. sagt, die Erwartungen an die Lernenden stiegen ständig. Sie berichtet von Fällen, in denen den Lernenden ohne Vorwarnung und klare Begründung gekündigt wurde. «In unserer Klasse waren wir zuerst 60 Leute, mittlerweile sind bereits 8 vom Lehrbetrieb entlassen worden.»

Daran sei auch der Personalmangel schuld. Seinetwegen müssten die Lernenden immer öfter einspringen, auch am Wochenende. «Manchmal arbeiten Lernende sieben Tage am Stück. Wir werden wie normale Arbeitskräfte behandelt», sagt R. Problematisch sei, dass auch dann Schichten von Teammitgliedern übernommen werden müssten, wenn die Lernenden für die Schule lernen sollten oder kurz zur Ruhe kommen möchten. «Dass wir wegen der Schule lieber nicht einspringen würden, versteht niemand. Es heisst dann, wir seien hier zum Arbeiten, nicht zum Lernen», sagt R.

Kündigungsdrohung ohne jegliche Vorwarnung

Auch R. wurde schon mit der Kündigung gedroht: «Im ersten Lehrjahr war ich auf einer tollen Abteilung. Danach arbeitete ich auf einer anderen Station, wo es sehr streng war. Vieles wurde mir von meinem Berufsbildner nicht beigebracht, und die Kommunikation war mangelhaft.» Deshalb habe sie sich beim Berufsverantwortlichen beschwert. Doch statt auf Verständnis zu stossen, wurde ihr plötzlich eine schlechte Arbeitsleistung attestiert.

Beim Berufsamt riet man ihr in Anbetracht einer Entlassungsdrohung, selber zu kündigen. So habe sie bessere Chancen bei der Stellensuche. «Das habe ich getan, bin weiter zur Schule gegangen und habe nun einen neuen Lehrbetrieb gefunden. Ich hatte Glück, längst nicht alle finden eine neue Lehrstelle», sagt R.

Ihre Schulkollegin M. Z. sagt: «Es ist wichtig, dass die Lernenden in der Pflege motiviert bleiben. Das geht aber nur, wenn sich die Arbeitsbedingungen verbessern.» Leider entschieden sich immer mehr Jugendliche gegen diese Lehre, was dazu führe, dass der Personalmangel noch grösser werde. Das sieht auch L. R. so: «Ich liebe meinen Beruf, finde aber, dass sich die Arbeitsbedingungen bereits bei den Lernenden stark verbessern müssen.»

Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (SBK), sagt, zuerst müsse man die individuelle Situation der beiden jungen Frauen genau anschauen, auch juristisch. Es sei eine Tatsache, dass der Druck in der Pflege-Praxis laufend zunehme und sich auch auf die Lernenden niederschlagen. «Pflegeberufe sind sehr wichtig, aber es herrscht ein grosser Mangel an Pflegepersonal.»

So viele Auszubildende wie noch nie

«Es ist wichtig, dass wir genug Lernende in Pflegeberufen haben», sagt Ribi. Tatsächlich haben sich mit 4795 Personen noch nie so viele Jugendliche für eine FaGe-Lehre entschieden wie 2017, das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik.

«Wenn diese aber bis zur Erschöpfung arbeiten müssen, dann ist das kontraproduktiv für die ganze Branche.» Es könne nicht im Sinne der Auszubildenden sein, dass die Lernenden derart hohe Erwartungen zu erfüllen hätten, so Ribi. Schliesslich liege es an der öffentlichen Hand, solche Missstände zu beheben.

Zu lange Arbeitszeiten und zu wenig Lohn

Nationalrätin Barbara Gysi (SP) engagiert sich für bessere Rahmenbedingungen in Pflege- und Betreuungsberufen. Auch ihr sind Fälle bekannt, in denen Lernende bereits im ersten Lehrjahr sehr viel Verantwortung tragen mussten und allein Nachtwache leisten mussten. «Es ist positiv, dass in der Pflegebranche mehr Lehrstellen geschaffen wurden. Aber es ist genauso wichtig, dass es genügend ausgebildetes Personal gibt, damit nicht die Auszubildenden zu viel Verantwortung tragen müssen.»

«Das Pflegepersonal ist mit immer mehr Patienten konfrontiert. Die Arbeitszeiten sind lang und die Löhne zu niedrig», sagt Gysi. Die Pflegeinitiative, die der SKB eingereicht habe, sei ein gutes Instrument, um diese Missstände in den Pflegeberufen zu beheben. So sei beispielsweise ein Betreuungsschlüssel pro Pflegeperson dringend notwendig. Der Spitalverband H+ sagt auf Anfrage von 20 Minuten, man habe keine Kenntnisse von Fällen von unvorhersehbaren Kündigungen. Die hohe Zahl an FaGe-Auszubildenden spreche für sich.

*Name der Redaktion bekannt



