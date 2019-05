«Leser haben mir Jobs und Wohnraum angeboten»

«Zwischendurch war ich richtig überfordert. So viele Menschen, die mir geschrieben haben, mir ihre Hilfe anboten oder ihr Mitgefühl ausdrückten – Wahnsinn!» Rund 300 Zuschriften hat Tamara erhalten, nachdem sie vor einem Monat bei 20 Minuten darüber gesprochen hatte, wie schwierig sich ihre Stellensuche trotz zwei Master-Abschlüssen gestaltete. Auch knapp 20 konkrete Arbeitsangebote waren darunter.

Tausend Mails hat die 37-Jährige seither beantwortet, einige Vorstellungs- und Beratungsgespräche gehabt. «Ein Jobcoach hat angeboten, meine Bewerbungsunterlagen mit mir durchzugehen, und eine Stilexpertin berät mich hinsichtlich Kleiderwahl und Auftreten. Ein Mann hat mir kostenlosen Wohnraum angeboten und eine Frau mich in ihre Ferienwohnung eingeladen, damit ich mal auf andere Gedanken kommen kann», erzählt Tamara gerührt.

Zurzeit jobbt sie auf einer Temporärstelle in der Kommunikation. Ein Schritt in Richtung ihrer Traumstelle. «Ich bin noch nicht ganz am Ziel. Aber diese Stelle ermöglicht es mir, nebenbei die Suche voranzutreiben. Und schon jetzt merke ich: Sobald ich arbeiten kann, bin ich glücklich.»