Das müssen Sie zur Bundesratswahl wissen

Wie läuft die Wahl ab?

Die Bundesversammlung, die sich aus dem neu gewählten National- und Ständerat zusammensetzt, wählt die Bundesräte, den Bundeskanzler, den Bundespräsidenten sowie den Vizepräsidenten des Bundesrats. Ein Kandidat gilt als gewählt, wenn er das absolute Mehr, also mehr als die Hälfte der Stimmen, erreicht. Dazu braucht es manchmal auch mehr als einen Wahlgang.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Nach einer Einführung geht die Bundesversammlung relativ schnell zu den Wahlen über. Ein Wahlgang dauert jeweils circa 15 Minuten. Die Bundesräte, die bisher im Amt waren, kommen in der Reihe ihres Amtsalters zur Wiederwahl, danach werden Bundeskanzler, Bundespräsident sowie Vizepräsident des Bundesrates gewählt.

Wann kommt die neue Grünen-Kandidatin Regula Rytz ins Spiel?

Während den Wahlen können alle jederzeit das Wort ergreifen. «Wahrscheinlich werden die Grünen, die es mit ihrer Kandidatin Rytz auf den Sitz von FDP-Bundesrat Ignazio Cassis abgesehen haben, ganz am Anfang oder direkt vor dessen Bestätigungswahl das Wort ergreifen», sagt Politologe Georg Lutz. Sie können dann erklären, weshalb sie Anspruch auf dessen Sitz haben oder wieso auf Kosten der FDP ein Grünen-Politiker ins Bundeshaus einziehen sollte. Ob sich die anderen Parteien dazu äussern werden, ist laut Lutz nicht klar.

Weshalb haben es die Grünen auf Cassis’ Sitz abgesehen?

Bislang galt für die Bundesratszusammensetzung die sogenannte Zauberformel: Die drei stärksten Parteien haben je zwei Sitze, die viertstärkste Partei einen. Seit den Nationalratswahlen im Herbst sind die Grünen nun viertstärkste Partei, haben aber keinen Bundesratssitz. Die FDP als drittstärkste Partei mit nur wenig Vorsprung hat zwei Sitze. Deshalb scheint den Grünen ein eigener Bundesrat auf Kosten einer der beiden FDP-Sitze gerechtfertigt zu sein. Damit würde aber die Zauberformel gesprengt: Fortan würden je zwei Sitze auf SP und SVP und je ein Sitz auf FDP, CVP sowie neu auf die Grünen fallen. Damit gäbe es keine SVP-FDP-Mehrheit mehr im Bundesrat.

«Macht und nicht Logik bestimmt Sitzverteilung»

Wie stehen die Chancen für Rytz?

Für Lutz steht fest, dass die sieben bisherigen Bundesräte bestätigt werden. «Denn in der Regel werden alle sich zur Wiederwahl stellenden Kandidaten seit 100 Jahren im ersten Wahlgang bestätigt.» Eine Ausnahme stellten hier nur die Abwahl von Ruth Metzler 2003 und Christoph Blocher 2007 dar. Lutz zufolge zeichnet sich keine Mehrheit für die Wahl eines Grünen-Bundesrats auf Kosten eines anderen ab, auch wenn die Grünen im Bundesrat am klarsten untervertreten und die FDP am klarsten übervertreten sei.

Wieso haben die Grünen voraussichtlich keine Mehrheit für die Wahl von Rytz?

Die Sitzverteilung nach Parteien im Bundesrat ist laut Lutz für die Bundesratswahl nicht bestimmend. Denn: «Diese wird nicht von logischen oder arithmetischen Regeln bestimmt, sondern es geht dabei letztlich um Macht, die niemand gern abgibt. Und um Macht zu erlangen oder zu sichern, muss man wiederum eine Mehrheit bilden können, die den Grünen nun eben für diese Wahl fehlt.»

Was werden die Gegner von Rytz für Argumente gegen ihre Wahl anbringen?

Die Mitglieder der anderen Parteien werden sich in ihrer Argumentation historischer Begründungen bedienen, so Lutz. Argumente können ihm zufolge sein: «Abwahlen sind unüblich und unerwünscht, die Grünen müssen zuerst ihr Resultat einmal bestätigen, die politische Stabilität könnte gefährdet werden, der Bundesrat würde insgesamt zu links, es braucht zuerst eine Diskussion über eine neue Zauberformel.» Diese Argumente seien mehr oder wenig stichhaltig, widerspiegeln aber vor allem die Interessen der verschiedenen Parteien.

(ihr)