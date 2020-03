«Man hat meinen Porsche mit Eiern beworfen»

Der 20-Minuten-Leser A. H.* aus Winterthur besitzt mit seiner Frau einen Porsche Cayenne und einen Renault Clio. Immer wieder werden die beiden wegen ihres SUV angefeindet – etwa von Velofahrern. «Sie rufen uns Dinge wie ‹Dreckschleuder› zu», so H.

Den Cayenne braucht das Paar vor allem wegen des Hundes: «Die Hundebox passt nämlich nicht nicht in den Clio.» In den letzten Monaten seien er und seine Frau aufgrund des Autos häufig angefeindet worden. Zu Beginn nur per Post, wie der 31-jährige SBB-Angestellte sagt.

Vor wenigen Wochen aber erlebte das Paar in Rapperswil einen weiteren Vorfall. Unter dem Scheibenwischer klemmte ein Zettel mit dem Vermerk: «Chauf dir doch e Zirbeldrüse. Arschloch.» Und am Samstag wurde der im Glattzentrum parkierte Porsche mit einem Ei beworfen. «Nach diesem Vorfall merkte ich: Man ist mit einem SUV nicht sicher.»

SUV-Fahrer als Umweltsünder

Mittlerweile hat H. beim Strassenverkehrsamt die Zugriffsmöglichkeit auf sein Kontrollschild sperren lassen. «Möglicherweise haben diese Personen unsere Adresse durch das Nummernschild unseres Porsches herausgefunden.»

H. ist davon überzeugt, dass er nicht der einzige SUV-Besitzer ist, der von solchen Anfeindungen betroffen ist: «Die Unruhestifter haben das Gefühl, dass es das einzig Richtige ist, wenn man so denkt wie sie. In ihren Augen sind alle SUV-Fahrer Umweltsünder.» In Zukunft werde er sich mit seiner Frau jedenfalls überlegen, nur noch in geschützten Räumen mit Kameraüberwachung zu parkieren.

«Sachbeschädigungen sind inakzeptabel»

Für Daniel Graf, Mediensprecher beim Touring-Club Schweiz (TCS), sind Sachbeschädigungen und Vandalismus gegenüber SUVs inakzeptabel. «Solche Fahrzeuge stehen aber im Fadenkreuz gewisser politischer Gruppierungen und Parteien.» Graf empfiehlt, Sachbeschädigungen an Fahrzeugen umgehend der Versicherung zu melden und zur Anzeige zu bringen.

Den SUV als Klima- oder Dreckschleuder zu bezeichnen, erachtet Graf als Polemik. «Die SUV sind mit der gleich fortschrittlichen Motoren- und Abgastechnologie bestückt wie alle anderen Fahrzeuge auch, wenn nicht sogar mit der besseren.» SUVs als Familienfahrzeuge mit einem entsprechenden Platzangebot und hoher Sicherheit stünden bei den Käuferinnen und Käufer ohnehin hoch im Kurs – trotz der Klimadebatte.

«Braucht umfangreiche Verkehrswende»

Linus Dolder von Climatestrike Schweiz verurteilt Sachbeschädigungen und Beleidigungen gegen SUV-Fahrer. «Solche Autos kaputt zu machen oder zu beschädigen, bringt uns in keiner Weise weiter. Ich distanziere mich von jeglicher Gewalt.» Obwohl er den Autobesitz grundsätzlich ablehnt, will er den einzelnen SUV-Besitzer nicht verteufeln: «Es gibt Umstände, unter denen ich nachvollziehen kann, dass man einen SUV fährt – etwa bei manchen Leuten, die auf dem Land leben.»

Doch für Dolder sind Autos generell ineffiziente Fahrzeuge. Die Lösung liegt für ihn in einer umfangreichen Verkehrswende. «Der ÖV muss so aus- und umgebaut werden, dass es für die Leute zeitlich und finanziell attraktiver ist sich mit Bus und Bahn fortzubewegen, als mit dem Auto», so Dolder. Eine Verkehrswende ist einer der nötigen Schritte in Richtung Erreichen der Klimaziele, die sich die Schweiz gesetzt hat.

*Name der Redaktion bekannt

