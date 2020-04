«Der Exit-Plan ist ein Experiment»

Herr Günthard*, der Lockdown wird bald gelockert – müssen wir mit erneut explodierenden Neuansteckungen rechnen?

Ich glaube nicht, obwohl wir das natürlich erst im Nachhinein wissen. Wir haben aber auch noch eineinhalb Wochen Zeit, bis der Exit in Kraft tritt, da können wir hoffen, dass die Fallzahlen bis dann noch weiter zurückgehen. Und irgendwann muss man den Exit wagen. Ich finde es gut, dass der Bundesrat nun mit einer gestaffelten Lockerung der aktuellen Massnahmen beginnt.



Oberste Maxime des Bundesrates ist es, mit seinem Exit-Plan die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen und gleichzeitig die Schäden der Wirtschaft zu minimieren: Ist das vorgesehen Tempo des Exit-Planes richtig oder liess sich der Bundesrat zu fest von der Wirtschaft drängen?

Nein, ich finde nicht, dass er sich von der Wirtschaft drängen liess. Ob das Tempo richtig ist, weiss derzeit aber natürlich noch niemand, man muss diesen Exit-Plan als Experiment sehen, bei dem ich persönlich das Tempo für angemessen halte. Klug finde ich die verschiedenen Etappen, die nachkontrolliert werden können. Und wichtig ist die Message des Bundesrates an die Bevölkerung: Hygiene- und Abstandsregeln müssen weiter eingehalten werden.



Eine generelle Maskenpflicht, etwa in Läden oder im ÖV, hat der Bundesrat nicht beschlossen. Macht das Sinn?

Indem der Bundesrat keine Empfehlung dazu abgab, ist er jetzt natürlich auch aus dem Schneider, was die Verfügbarkeit von Masken betrifft. Hätte er sie empfohlen, wäre er auch für den Nachschub verantwortlich gewesen. Masken machen im Exit-Plan sicher dort Sinn, wo Social Distancing nicht praktikabel ist, etwa beim Coiffeur.



Die Branchen müssen laut Bundesrat nun selber Masken-Regeln für ihre Betrieb erarbeiten. Finden Sie es richtig, dass Coiffeure zu den ersten gehören, die wieder öffnen dürfen, Restaurants hingegen in Exit-Plan der Regierung nicht einmal explizit erwähnt werden?

Das ist eine schwierige Frage. Der Bundesrat hat die Coiffeure oder Kosmetikberiebe wohl gewählt, weil das überschaubare Eins-zu-Eins-Dienstleistungen sind. Die sind einfach kontrollierbar, im Gegenteil etwa zu den Abläufen in Restaurants.



Wann glauben Sie wird es wieder möglich sein, ein Restaurant zu besuchen?

Dazu müssen die Restaurants Konzepte erarbeiten. Kann man zum Beispiel grosse Tische anbieten, wo man weit auseinander sitzen kann? Oder ist es realistisch, dass das Servicepersonal mit Masken serviert? Solche Konzepte werden sich nicht in allen Restaurants umsetzen lassen. Der Bundesrat hat die Gastrobranche wohl zunächst nicht im Exit-Plan vorgesehen, um kein Risiko einzugehen.



Ganz wichtig ist es laut Bundesrat, dass in der Exit-Phase die Ansteckungsketten nachverfolgt werden können. Wird das mit den neuen Instrumenten Teststrategie, Contact Tracing-Konzept sowie einer App, die über Kontakte mit infizierten Personen informiert, gelingen können?

Das wird die grosse Frage sein. Die App muss sich zuerst noch beweisen, sie muss in der Bevölkerung akzeptiert werden. Ein Corona-Positiver muss sich dort immerhin freiwillig anmelden und muss vertrauen haben, dass die Daten dann auch wirklich sicher sind. Es stellt sich also die Frage, ob eine solche App auch gebraucht wird. Ich finde es gut, dass man die App ausprobiert, aber darauf setzen als allein selig machendes Mittel kann man nicht.

Was braucht es sonst für ein erfolgreiches Tracking?

Das herkömmliche Tracking braucht Manpower. Es braucht konkret Personen, die jene Leute anrufen und informieren, die mit Virusträgern Kontakt hatten und die herausfinden sollen, wo die Infektion stattgefunden haben könnte. Diese Ressourcen müssen bereitgestellt werden. Dann braucht es niederschwellige Tests für ein erfolgreiches Tracking, das heisst, die Leute müssen sich weiterhin testen lassen. Wir sollten herausfinden, wo die Ansteckungen erfolgen, um allenfalls Hotspots zu identifizieren. Wenn wir lange mit dem Virus leben müssen und die Wirtschaft wieder funktionieren soll, müssen wir wissen, wo Infektionen stattfinden. Denn nur dann können wir spezifische Massnahmen ergreifen. Das wird die grosse Kunst sein in den nächsten Monaten.



Wird es möglich sein, das Virus ganz aus der Gesellschaft zu verbannen, in dem man mit Massnahmen wie den aktuellen und jenen im Exit-Plan versucht, die Reproduktionsrate des Virus gegen Null zu drücken?

Das wird in gewissen Regionen vielleicht möglich sein, aber wir sind nicht alleine auf der Welt und irgendwann müssen ja auch die Grenzen wieder öffnen. Das Virus ist zu leicht übertragbar, dass wir es ganz eliminieren können. Bis wir eine Impfung oder wirksame Medikamente haben, müssen wir Formen des Zusammenlebens zwischen uns Menschen und dem Virus entwickeln, die Gesundheit und Wirtschaft unter einen Hut bringen. Mit der ersten Phase der Lockerung beginnt der Test, ob das gelingen wird.

*Huldrych Günthard ist Infektiologe am Universitätsspital Zürich