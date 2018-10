«Wir neigen dazu, Termine abzusagen»

Herr Mäder, Dienstleister ärgern sich regelmässig über Kunden, die ihre Termine nicht pünktlich oder überhaupt nicht wahrnehmen: Geht die Schweizer Pünktlichkeit vor die Hunde?

Ich glaube nicht, dass die Schweiz unpünktlicher wird. Die Pünktlichkeit ist tief in unserer Kultur verankert, bei Zügen und Flugzeugen gibts aber natürlich immer noch Verspätungen. In unserem Alltag wird man von einer sozialen Flut von Ansprüchen überrumpelt. Das ganze Management von Terminen über die verschiedenen Kanäle wird schwieriger und führt zu kurzfristigen Absagen.

Umfrage Nehmen Sie Ihre Termine pünktlich wahr? Ja, es ist mir sehr wichtig, pünktlich zu erscheinen oder etwas pünktlich zu erledigen.

Nein, mit Uhrzeiten nehme ich es nicht so genau.

Kommt auf den Termin an.

Weiss nicht.

Christoph Mäder ist Soziologe an der Pädagogischen Hochschule Zürich. ist Soziologe an der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Warum genau führt das zu kurzfristigen Absagen?

Das ist eine technisch gewordene Geschichte. Jemand sendet einfach eine Whatsapp-Nachricht, wenn er zu spät kommt, und muss keine Brieftaube mehr verschicken. Es ist einfach, unkompliziert und schnell erledigt. Deshalb neigen wir eher einmal dazu, einen Termin abzusagen. Durch die digitalen Geräte kommt es tendenziell eher vor, dass man seine Termine verhühnert und einen Termin irgendwie schleifen lässt.

Laut Rezeptionisten sagen Kunden Termine teilweise aber nicht einmal ab. Früher seien die Kunden respektvoller gewesen, heisst es. Wie kommt das?

Offiziell bestätigt ist es ja nicht. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Kunden durch die digitalen Geräte etwas egoistischer wurden und kurzfristiger reagieren, weil es ja so einfach ist auf den ersten Blick. Allerdings haben Absagen natürlich immer auch Folgen. Und die Menschen wissen das auch, denn wir wissen recht gut, wann wir wirklich pünktlich sein müssen und wann es nicht so wichtig ist.

Wann müssen wir pünktlich sein?

Die sozialen Verpflichtung sind je nach Situation und Person unterschiedlich. Wenn ich mit meinen Saufkumpanen unterwegs bin, ist es meistens egal, wenn ich einmal ein wenig später komme. Wenn mein Vorgesetzer allerdings extra ein Terminfenster freihaltet, sollte ich darauf achten pünktlich zu erscheinen.

Wenn die Coiffeuse eine Extraschicht schieben muss, hetzen viele Kunden aber weniger zum Termin. Warum?

Ich glaube der Kunde plant in erster Linie einfach schlecht. Irgendwas ist auf dem Weg vorgefallen oder dem Kind ist zu Hause etwas passiert. Die Coiffeuse ist strukturell gesehen in der schwächeren Position. Jede Wette: Beim Coiffeur gibt es sicherlich mehr Absagen als beim Zahnarzt, weil dieser den Termin trotzdem verrechnet. Irgendwo ist es schlussendlich eine Machtfrage.

Warum funktioniert die Gesellschaft in Kulturen, die mit der Zeit lockerer umgehen, trotzdem?

Man muss zwischen öffentlicher und privater Pünktlichkeit unterscheiden. Ich denke, dass andere Kulturen in der öffentlichen Pünktlichkeit im Kern genau so pünktlich sind wie wir. Denken wir an Flugzeuge und Bahnen. Das muss einigermassen zeitlich koordiniert sein. Im privaten Bereich spielt die Kultur dann eine stärkere Rolle. Wenn es alle nicht unhöflich finden, wenn jemand zu spät kommt, ist es nicht weiter schlimm. Wenn aber jemand eine Verspätung als unhöflich interpretiert, ist es ein Thema.

Wird Pünktlichkeit überbewertet?

Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige, so lautet das Sprichwort. Und man kann sagen, das gilt auch in der technisierten modernen Gesellschaft. Sie ist darauf angewiesen, dass konkrete Zeiten gelten wegen der Abstimmung all ihrer vielen Systeme von Transport, Information und Dienstleistung. Alle Systeme müssen getaktet sein und zeitlich abgestimmt werden. Wenn das nicht mehr funktioniert, haben wir ein Problem. Je technischer wir werden, desto eher brauchen wir die Pünktlichkeit.

Was meinen Sie damit konkret?

Die Rückkopplungen sind mit den Smartphones zunehmend. Das heisst, dass wir uns immer mehr Nachrichten hin und her schicken. Wir chatten, wir mailen, wir SMSlen und kommunizieren auf allen Kanälen. Und wenn das einmal nicht mehr stattfindet, machen wir uns sofort Sorgen. Denn wenn die Kommunikation in irgendeiner Form abbricht, dann weiss man nicht genau, wie es weitergeht. Es kann sich dann um einen Konflikt handeln oder ein technisches Problem. Beides ist natürlich unerfreulich.