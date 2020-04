«ÖV-Maskenpflicht kann Ansteckungen verhindern»

Es gibt auch nach dem Lockdown keine Maskentragepflicht. Das stellte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien klar: «Die Masken können nicht die wichtigen Massnahmen mit Abstandhalten und Händewaschen ersetzen.» Zudem könne die Maske ihrem Träger eine falsche Sicherheit vermitteln, was kontraproduktiv wäre.

Damit bewegt sich der Bundesrat in eine völlig andere Richtung als die Regierungen der Nachbarländer: In ganz Deutschland ist es ab kommendem Montag Pflicht, zumindest in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Supermarkt eine Maske zu tragen. In Österreich muss bereits seit Anfang April, wer einkaufen geht, eine Maske tragen.

100 Millionen Masken bestellt

Gleichzeitig kündigte Bundesrätin Viola Amherd aber an, dass die Armeeapotheke nächste Woche täglich eine Million Hygienemasken an führende Detailhändler liefere: «Die Masken gehen zum Einkaufspreis an die Detailhändler. Sie haben sich dazu verpflichtet, auf Margen zu verzichten.» Insgesamt habe die Armeeapotheke bislang 100 Millionen Masken beschafft, 21 Millionen Stück wurden bislang an die Kantone verteilt, der Bund hat noch 18 Millionen auf Lager.

Der Bund bringt also Masken via Detailhandel an die Bevölkerung, empfiehlt aber weiterhin nicht, in der Öffentlichkeit eine Maske zu tragen. Von selbst gebastelten Masken rät das Bundesamt für Gesundheit (BAG) sogar ab. Ob überhaupt Masken zum Einsatz kommen sollen, überlässt es den Branchen. Sie müssen vor der Wiedereröffnung Schutzkonzepte erarbeiten, die auch eine Maskentragepflicht im Geschäft vorsehen können.

Angst um Glaubwürdigkeit?

«Der Bundesrat beharrt auf seiner Kommunikation, da er zu Beginn betonte, dass eine Maske nichts nützt. Er wäre unglaubwürdig, wenn er jetzt eine Pflicht einführen würde. Aber ich glaube, er wünscht sich, dass bei einer Öffnung viele Personen eine Maske tragen würden. Darum stellt er nun so viele zur Verfügung», sagt SVP-Nationalrätin Therese Schläpfer.

Doch macht der Verzicht auf eine Maskenpflicht Sinn? Immerhin unterstützen die Schweizer laut einer Umfrage von 20 Minuten und Tamedia mit 59 Prozent eine generelle Maskenpflicht in der Öffentlichkeit mehrheitlich.

Experten raten zu situativer Maskenpflicht

Eine generelle Maskenpflicht lehnt Huldrych Günthard, Infektiologe am Universitätsspital Zürich, ab. «Anders sieht es dort aus, wo das Social Distancing nicht eingehalten werden kann, wie etwa im ÖV, beim Coiffeur oder zu einem späteren Zeitpunkt auch im Restaurant», sagt er zu 20 Minuten. «In diesen Situationen wäre eine Maskentragepflicht von Nutzen, da sie Ansteckungen verhindern könnte. Das hätte der Bundesrat ein wenig klarer sagen dürfen.»

Der Infektiologe wittert eine Salamitaktik des Bundesrates: «Es gibt vielleicht noch nicht genügend Masken dafür. Das Schlimmste ist, wenn man Regeln herausgibt, die man nicht einhalten kann.» Günthard begrüsst aber, dass bald Masken im Detailhandel gekauft werden können. Trotzdem: «Der Bund muss weiterhin viele Masken beschaffen.»

Volker Thiel, Professor für Virologie an der Universität Bern, sieht das ähnlich: «Das Dilemma ist, dass Masken nicht im Überfluss vorhanden sind. Wenn man eine Maskenpflicht hat, braucht es auch genügend Masken, also mindestens 8 Millionen Stück pro Tag.» Auch er hält das Tragen von Masken im öffentlichen Verkehr oder im Supermarkt für sinnvoll.

«Massnahmen müssen logisch sein»

«Die Bevölkerung hält Massnahmen ein, die ihr logisch erscheinen. Der Bundesrat muss klare Empfehlungen abgeben, wo dass eine Maske am meisten nützt», sagt Beat Walti von der FDP. Eine Pflicht findet er unnötig.

Dieser Meinung ist auch Jürg Grossen, Präsident der GLP: «Der korrekte Umgang mit der Maske ist zentral. Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel eine Coiffeuse dies erlernen kann, wenn sie es für ihre Arbeit braucht. Aber dass jeder Einzelne die Maske im Alltag immer richtig benutzt, ist schwierig.»

Kommunikation verunsichere Bevölkerung

Der Grüne-Nationalrat Bastien Girod findet, dass die Kommunikation des Bundesrates die Menschen verunsichert. «Es gibt Leute, die Hemmungen haben, da der Bundesrat zu Beginn sagte, dass nur Kranke Masken tragen sollen, nicht aber Gesunde. Klare Empfehlungen, wann eine Maske sinnvoll ist, wären angebracht.»

Das BAG will dies gegenüber 20 Minuten nicht kommunizieren und verweist stattdessen auf ein Blatt mit Fragen und Antworten zu Masken. Dort steht Überraschendes: «In schwach besetzten öffentlichen Transportmitteln ist das Tragen einer Hygienemaske nicht nötig. Zu Stosszeiten sollten Sie eine Hygienemaske tragen.» Beim Einkauf wird hingegen von einer Schutzmaske abgeraten, dort sollte man laut BAG genug Abstand einhalten können.