«Maurer und Trump werden sich gut verstehen»

Der heutige Besuch von Bundespräsident Ueli Maurer bei US-Präsident Donald Trump in Washington ist historisch. Noch nie zuvor wurde ein Schweizer Bundespräsident von einem US-Präsidenten im Weissen Haus empfangen. Laut dem Eidgenössischen Finanzdepartement EFD werden beim Treffen bilaterale Themen erörtert – eventuell bestehe gar die «Möglichkeit für Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen».

Statement from @PressSec the Press Secretary Regarding the Visit of His Excellency Ueli Maurer, President of the Swiss Confederation

@realDonaldTrump President Donald J. Trump will meet with the President of the Swiss Confederation Ueli Maurer at the White House on May 16, 2019 pic.twitter.com/pr38fYd3My