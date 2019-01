«Maurer wird sich mit Trump sehr gut verstehen»

Am World Economic Forum in Davos lädt Bundespräsident Ueli Maurer den US-Präsidenten Donald Trump zum Gespräch. Warum sich die beiden gut verstehen werden und weshalb der Bundespräsident ein Holzchüeli als Geschenk mitbringen könnte, erklärt Max Schweizer, Präsident des Swiss Diplomats - Zurich Network. Während dreissig Jahren arbeitete er für das Aussendepartement EDA. Er ist unter anderem Herausgeber des «Aussenpolitischen Lesebuchs» (2018).

Der Einstieg

«Als Gastgeber liegt es an Ueli Maurer, für gute Atmosphäre bei Gesprächsbeginn zu sorgen», sagt Schweizer. Dies erfolge meist über Nettigkeiten und Floskeln wie «Die Schweiz freut sich sehr, dass Sie wieder nach Davos gekommen sind, Mr. President». Dafür reichten Ueli Maurers Englischkenntnisse aus, so Schweizer. «Herr Parmelin hätte da im Moment wohl etwas mehr Mühe.»

Der Handschlag

Die beiden würden einander zum Beispiel von ihren Protokollbeauftragten vorgestellt, danach gebe es einen Handschlag, erklärt Schweizer. Trumps kräftige Handshakes sind mittlerweile schon legendär: Der gequälte Gesichtsausdruck des japanischen Premierministers Shinzo Abe nach einem 20-sekündigen Handschlag mit Trump ging um die Welt.

Bei Bundespräsident Maurer hat Schweizer aber keine Bedenken: «Als gewiefter und intelligenter Politiker ist Ueli Maurer auch in der Diplomatie ein Naturtalent, er kommt mit Bauern, aber auch mit Staatsoberhäuptern bestens aus», so Schweizer. Sein Fazit: «Er wird sich mit Trump sehr gut verstehen.»

via GIPHY

Der Typ Trump

Donald Trump gilt als beratungsresistent, impulsiv und ungeduldig. Experte Max Schweizer beschreibt ihn diplomatisch als «zielorientiert». Dessen müsse sich Ueli Maurer bewusst sein, so Schweizer. «Da die Aufmerksamkeitsspanne von Trump sehr fokussiert ist, sollte Maurer rasch zum Punkt kommen: zum Beispiel zu einem möglichen Freihandelsabkommen Schweiz-USA.»

Zudem solle Maurer komplexe Themen meiden und sich auf zwei bis drei Hauptbotschaften beschränken. Spässe seien in diesem Format heikel, da diese durch die Sprachbarriere missverstanden werden könnten. «Als Gag könnte Bundespräsident Maurer Donald Trump aber ein spezielles Geschenk mitbringen.»





Das Geschenk

Geschenke sind laut dem diplomatischen Protokoll bei Staatsbesuchen üblich. Beim WEF handelt es sich jedoch um eine Art private Veranstaltung. «Mit einem Holzchüeli oder einer Kuhglocke (aus seinem Büro) als Mitbringsel könnte Ueli Maurer für gute Stimmung sorgen», sagt Schweizer.

via GIPHY

Die Präsidenten-Tochter

Tochter Ivanka und ihr Ehemann Jared Kushner begleiten den US-Präsidenten ans WEF. Beim Treffen mit Ueli Maurer werde sie aber als Beraterin im Hintergrund dabei sein, so Schweizer. «Sie steht in der Hierarchie logischerweise unter Ueli Maurer. Mehr als einen Handschlag wird ihr der Bundespräsident wohl nicht widmen.»

Das Selfie

Ex-Diplomat Tim Guldimann erklärte letztes Jahr, es gehe Trump vor allem darum, sich vor der Davoser Alpenkulisse zu inszenieren. Soll auch Ueli Maurer mit Trump ein Selfie machen? «Unbedingt», findet Experte Schweizer. Das sei beste Werbung für die Schweiz.

via GIPHY

Die Eitelkeiten

Trump gilt als eitel. Beim letzten WEF schmeichelte Klaus Schwab dem Präsidenten und lobte etwa dessen «starke Führung» und seine «historische Steuerreform». Der Plan ging auf: Trump kommt auch 2019 wieder. Ist Ueli Maurer auch der Typ für solche Schmeicheleien? «Trump ist doch nicht der einzige Politiker, der gerne Komplimente hört», sagt Schweizer. Schmeicheln müsse ihm der Bundespräsident nicht zwingend. «Aber er ist sicher schlau genug, Trump für unsere Anliegen zugänglich zu machen.»





via GIPHY

Die Fettnäpfchen

«Ueli Maurer besitzt gute Menschenkenntnis und bewegt sich inzwischen sicher auf dem diplomatischen Parkett», so Schweizer. Es seien deshalb keine grösseren Stolpersteine beim Treffen mit Trump zu erwarten. Zudem gebe es derzeit keine nennenswerten Spannungen zwischen der Schweiz und den USA wie in der Vergangenheit etwa bezüglich des Bankenplatzes. In welcher Art Trump auf die Freihandelsgespräche mit der Schweiz eingehe, bleibe abzuwarten, so Schweizer.