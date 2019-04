«Ich liebe meinen Frauenbart!»

Auf ihrem Unterschenkel prangt ein Tattoo, das ihr Gesicht zeigt. Ihren Pulli ziert ebenfalls ihr Abbild. Und spätestens als Harnaam Kaur in der Lobby des Sheraton-Hotels in Zürich über ihr Leben spricht, ist klar: Diese Frau hat kein Problem damit, dass sie einen Bart hat.

«Der Bart, der bleibt»

Mehr noch. Die Britin mit indischen Wurzeln und Turban ist stolz auf ihn. «Ich pfeife drauf, was die Leute von mir denken. Wenn mich jemand mag, schön. Wenn nicht, dann f*** you! Ich lasse nur Menschen in mein Leben, die mich lieben.» Kleine Jungs, die ein Problem mit bärtigen Frauen hätten, könnten ihr gestohlen bleiben. «Ich bin eine verdammte Göttin, eine verdammte Königin», sagt Harnaam. Dann entschuldigt sie sich dafür, dass sie so viel flucht.

Seitdem die Body-Positivity-Aktivistin beschlossen hat, ihren Bart nicht mehr zu rasieren, zu wachsen oder zu bleichen, sondern sorgsam mit CBD-Öl und Shampoo zu pflegen, reist die 28-Jährige von Event zu Event rund um die Welt.

Ihre Message: «Lass dir von niemandem diktieren, was Schönheit ist. Liebe dich, so wie du bist.» Heute tritt Harnaam, die ihren Bart «Sundri» (die Schöne) nennt und auf Youtube und Instagram hunderttausende Follower hat, am Campaign Summit Switzerland in Zürich auf. Todesdrohungen, die sie ab und zu erhält, halten sie von öffentlichen Auftritten nicht ab.

«Mein Bruder sagte mir, wie schön ich mit Bart sei»

Diese Stärke hatte Harnaam nicht immer. Als ihr als junges Mädchen wegen des PCO-Syndroms plötzlich ein Schnauz wuchs, schlugen die Mobber gnadenlos zu.

Polyzystisches Ovarialsyndrom PCOS



Das Polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) gehört zu den häufigsten Hormonstörungen bei jungen Frauen. Weltweit sind zwischen fünf und acht Prozent der Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter betroffen. Bemerkbar macht sich PCOS unter anderem durch Übergewicht, Zyklusunregelmässigkeiten, Unfruchtbarkeit und männlichen Behaarungstyp.

Weil sie die Sprüche und Blicke nicht mehr aushielt, sperrte sich Harnaam in ihrem Zimmer ein und dachte an Suizid. «Dann hatte ich plötzlich genug davon, mich zu verstecken.» Ihr Bruder Gurdeep habe sie immer unterstützt. «Er war es, der mir sagte, wie schön ich mit Bart sei.» Da wusste sie: «Der Bart, der bleibt.»

«Ich shoppe in der Frauenabteilung, ohne mich fehl am Platz zu fühlen»



Ob sie sich trotz Gesichtsbehaarung weiblich fühle? «Mehr denn je», sagt Harnaam, die Make-up, Taschen, Schuhe, Kleider und gepflegte Nägel liebt. Früher habe sie sich nie geschminkt. Sie wollte wie ein Junge aussehen, um nicht aufzufallen. «Heute aber kann ich in der Frauenabteilung einkaufen, ohne mich fehl am Platz zu fühlen.» Dann fragt Harnaam, wo sie hier am besten shoppen könne, und bahnt sich erhobenen Hauptes einen Weg durch die Menschenmenge. Die Blicke der Passanten prallen an ihr ab.