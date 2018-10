«Mein Herz explodierte, als ich Nao bekam»

«Als ich Nao am ersten Tag erhielt, war es so, als wäre eine Bombe in meinem Herzen installiert und dann explodiert, weil ich so glücklich war», sagt Timea Ulrich. Das zehnjährige Mädchen aus Winterthur spricht nicht etwa von einem Haustier, sondern über den Avatar-Roboter Nao. Dieser hat sie über Monate in der Schule vertreten, als sie wegen einer akuten lymphatischen Leukämie in Behandlung (ALL) war.

Avatar Kids



Helsana engagiert sich karitativ für das Projekt Avatar Kids. Dieses weltweit einzigartige Pilotprojekt ermögliche Kindern und Jugendlichen zwischen vier und zwölf Jahren während ihres langen Spitalaufenthalts mit der Schule und der Umgebung zu Hause verbunden zu bleiben. Hersteller der Roboter sei die Schweizer Firma Avatarion Technology.



Helsana sehe in der Digitalisierung sehr grosse Chancen für das Gesundheitswesen und wolle mit Kooperationen zu Partnern und eigenen digitalen Projekten das Gesundheitswesen von morgen mitgestalten, so Glavic. Deshalb wird die Versicherung am Schweizer Digital-Tag, der am Donnerstag stattfindet, in Zürich teilnehmen. Mit dabei: Avatar-Roboter Nao und Timea, die sich auf den Event bereits freut: «Ich möchte etwas zurückgeben und anderen zeigen, dass Heilung möglich ist.»

Die Kommunikation bei Nao funktioniert per Anweisungen auf dem Tablet. So konnte Timea Nao dazu bringen, dass er aufstreckt, nickt oder Sachen verneint. Auch konnte sie über ein Smartphone, das an Naos Kopf installiert war, ihre Klassenkameraden und die Lehrer sehen. «Nao war wie ein kleiner Freund für mich. Durch ihn konnte ich an guten Tagen in der Schule ab und zu mitmachen. Auch brachte er mich zum Lachen, beispielsweise wenn er Gangnam-Style tanzte. Das hat mich etwas abgelenkt.»

«Alle durften nur mit einem Mundschutz zu ihr»

Timeas Leidensweg fing im Dezember 2015 an. Nach einer Blasenentzündung und anderen Vorfällen ging es ihr in den Sportferien 2016 sehr schlecht. «Der Hausarzt vermutete eine Grippe», erinnert sich Sibylle Ulrich, die Mutter von Timea.

Weil es nach ein paar Tagen nicht besser wurde, fuhr die Familie notfallmässig ins Kinderspital Winterthur: «Ihr Immunsystem war da bereits so geschwächt, dass alle nur mit einem Mundschutz zu ihr durften. Nach einer Blutabnahme herrschte Klarheit.» Noch am gleichen Tag sei Timea ins Kinderspital Zürich gebracht worden. «Da war sie bereits zu 90 Prozent voller Krebszellen.»

420 Perlen

Sechs Monate lang sollte das kleine Mädchen mit einer intensiven Chemotherapie im Kinderspital Zürich behandelt werden. «Leider hatte Timea Pech und es verzögerte sich alles, weil sie sich beispielsweise nicht so gut von den Behandlungen erholte», erklärt die Mutter. «Im Dezember 2016 hatte sie dann die letzte Chemo-Behandlung.» Wie viel Timea in diesem knappen Jahr durchgemacht habe, würden 420 Perlen zeigen: «Für jeden Schritt gab es im Spital eine Perle. Beispielsweise erhielt sie bei einem Notfall eine Froschkönig-Perle. Irgendwie war das schön, doch die Perlen halten uns auch vor Augen, wie lang unser Weg tatsächlich war.»

Einmal habe Timea auch gefragt, ob sie sterben könnte. «Als sie krank wurde, habe ich mich entschieden, immer ehrlich zu ihr zu sein und nie vor ihr zu weinen. Deshalb bejahte ich und erklärte aber, dass es im Moment gut aussehe», so die Mutter. Timea sei mit dem Thema Tod recht erwachsen umgegangen. «Vielleicht lag es daran, dass das Thema bei uns in der Familie gerade aktuell war, weil wir in dieser Zeit einige Schicksalsschläge zu verarbeiten hatten.»

Kein Besuch erlaubt

In dieser Zeit habe Timea wegen ihrer Krankheit kaum Kontakt zu Gleichaltrigen gehabt. «Im Spital war sie oft in einem Einzelzimmer, weil ihr Immunsystem so schwach war. Auch konnten andere Kinder sie deshalb nicht besuchen. Sowieso wäre sie zu schwach für die Schule gewesen», erklärt die Mutter.

Irgendwann habe sich die Schulpflege bei der Familie gemeldet. «Man hatte von Nao gehört und erzählte uns davon. Wir haben uns dann gleich bei Helsana gemeldet. Kurz darauf habe die Versicherung der Familie den Avatar-Roboter zur Verfügung gestellt. «Und das, obwohl wir nicht bei Helsana versichert sind», sagt die Mutter. «Sie waren so toll zu Timea und zu uns. Bei allem haben sie uns geholfen. Wir möchten ihnen danken, aber auch der Schule, weil sie bei diesem Projekt überhaupt mitgemacht hat.»

Treuer Helfer in Notlagen

Timeas Nao ist einer von zwei Avatar-Robotern, die Helsana im Jahr 2016 dem Kinderspital Zürich spendete. Insgesamt habe die Versicherung bis heute elf Roboter vergeben. «Sie sind in Spitälern oder Gesundheitsinstitutionen wie in einem Autismuszentrum, Reha-Zentrum und beim schulärztlichen Dienst im Einsatz», sagt Helsana-Sprecherin Dragana Glavic.

«Heute ist der Avatar Nao primär für junge Patienten als Bindeglied in der Schule und zu Hause im Einsatz», hält Glavic fest. «Wir sehen für Nao künftig weitere Einsatzbereiche, wie zum Beispiel in der Therapie.» So habe Helsana dem Kinder-Reha-Zentrum in Affoltern am Albis zwei Avatare geschenkt. «In Zusammenarbeit mit dem Hersteller Avatarion werden nun die in der Reha gängigsten Therapieübungen bei Nao programmiert. Das Ziel: Avatar Nao soll gemeinsam mit den Therapeuten oder auch selbstständig die Therapieübungen der Kinder begleiten.»

(qll)